Oligarhul Vladimir Plahotniuc a depus la instanța din Grecia o cerere de a nu fi extrădat în R.Moldova

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care se află într-o închisoare de maximă securitate din Grecia, a depus o cerere prin care își exprimă refuzul de a fi extrădat în R. Moldova, anunță luni, 28 iulie, reprezentanții Procuraturii Generale (PG) printr-un comunicat, scrie Ziarul de Gardă.

Anunțul autorităților vine în contextul în care mai mulți tiktokeri au declarat în ultimele zile pe rețelele de socializare că Plahotniuc s-a predat în Grecia și că acesta își dorește să revină în R. Moldova.

„În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind pretinsul acord al lui Vladimir Plahotniuc pentru extrădarea în R. Moldova, Procuratura Generală comunică următoarele:

Curtea de Apel din Atena, instanța competentă în examinarea procedurii de extrădare, a informat Procuratura Generală a țării noastre că numitul nu și-a exprimat consimțământul pentru extrădare în R. Moldova. Despre evoluția examinării cererii de extrădare, depusă pe 24 iulie 2025, Procuratura Generală va informa suplimentar pe parcurs”, anunță reprezentanții PG într-un comunicat.

Campanie „Vine Plaha/nanașu acasă”

Recent, pe rețelele de socializare a fost pornită o campanie masivă de sute de influenceri racolați de Ilan Șor, pagini cu video generate de AI, canale de telegram anonime și politicieni reciclați, anunță organizația WatchDog.MD.

„E plin tiktokul de postări cu «Vine Plaha/nanașu acasă, iaca-iaca îi gata cu PAS-ul/Maia Sandu». Ar părea că nu are sens deloc, atâta timp cât Plaha e de fapt în cea mai vulnerabilă poziție din toată cariera sa. Dar are o lămurire această campanie și aceste mesaje la fel. Lămuresc pe rând.

În primul rând despre cei care zic că arestarea lui Plaha nu e o coincidență, că e un plan șmecher al lui. Nu toți acești oameni sunt cumpărați de șoriști. Este absolut firesc să ai așa reacție în legătură cu Plaha. Omul ăsta a reușit de câteva ori să surprindă prin mișcări neașteptate și extrem de eficiente – cumpărarea deputaților la puciok, arestarea lui Filat, anularea alegerilor în Chișinău. Respectiv – te poți aștepta de la el la așa ceva. Omul a investit mult în imaginea sa de geniu malefic. Deși nu este deloc geniu, voi lămuri mai jos. Dar mai este un factor mai degrabă de ordin psihologic.

Plaha a capturat o țară întreagă, a corupt instituții, politicieni în țară și peste hotare, a scăpat basma curată după orice crimă. Ar fi umilitor pentru orice moldovean să creadă că de așa ceva a fost capabil cineva care poate nimeri în cătușe din prea mult tupeu și aroganță. Nu ne place să recunoaștem că Plahotniuc a devenit posibil pentru că în țara asta nu se găseau niște politicieni corecți, inteligenți și necorupți care să îi facă față. Nu ne place să recunoaștem că nu am știut noi ca societate să prevenim ajungerea lui la putere a unui frustrat fără nimic genial în el. Că un narcoman sociopat a fost stăpânul Moldovei. Ne spunem că el era așa de puternic, că a fost dat jos numai prin intervenția marilor puteri străine. Iar noi „nu puteam face nimic mai mult”(…).

(…) Plaha a devenit posibil pentru că pe parcursul anilor am ales să fim conduși de corupți, mediocrități cu tupeu, lideri de carton care se lasă ușor atrași în scheme, se lasă combinați. Când cel mai mare oponent pe care ai avut să îl înfrunți este atât de bou încât poate să aibă încredere totală în unul ca Șor, când „liderul” nu știe să își controleze nici șlițul de la pantaloni – singura ce l-ar putea opri pe Plaha în calea victoriei, este să fi avut niște limite etice, morale. Plaha nu are așa ceva. Criminalul care a traficat femei, a vândut copii, a participat în comandarea unor omoruri, care a pus mâna la masacrarea tinerilor după 7 aprilie 2009 nu are nici o limită morală. Când până și în fruntea protestelor s-a nimerit unul care nu se teme de nimic în viața asta mai tare decât de gândul de a nimeri la închisoare măcar o noapte, e greu să pierzi puterea. Mai ales când „liderul protestului” ascultă ca prostul „sfaturile” agenturii plahotniuciste de tip Pavlovschi și mulți (dar tare mulți!) alții. Nu te temi de revoluție făcută de cineva care împărtășește toate planurile cu Dodon și Usatîi. Primul – șestiorka ta de minim 10 ani, al doilea – drujban și om de legătură cu bandiții ruși (…)”, afirmă experții WatchDog.MD.