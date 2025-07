Bine ați venit la Jarocin: Festivalul de muzică din Polonia comunistă care a devenit acum un eveniment contra-cultural

Festivalul Jarocin din anii 1980 a fost atât un fenomen muzical, cât și socio-politic, oferind o voce subversivă tinerilor polonezi în timpul și după legea marțială. În prezent, popularitatea sa a crescut vertiginos, devenind o platformă enormă pentru muzica underground și alternativă, scrie Euronews.

Originile festivalului Jarocin datează din 1970, când a început sub numele de Wielkopolskie Rytmy Młodych (Ritmurile tinerilor din Wielkopolska) – un concurs regional de muzică pentru promovarea trupelor rock amatoare.

Festivalul a dobândit un statut unic în Blocul Estic. Spre deosebire de majoritatea țărilor comuniste, unde muzica rock era suprimată, Jarocin a devenit un spațiu tolerat oficial (deși supravegheat îndeaproape). Era unul dintre puținele locuri în care trupele se puteau exprima artistic în mod liber și își puteau descărca frustrările legate de autoritarism, cenzură și normele sociale sub regimul comunist represiv.

Jarocinul anilor 1980 a fost atât un fenomen muzical, cât și socio-politic, oferind o voce subversivă tinerilor polonezi în timpul și după legea marțială.

A devenit un teren fertil pentru trupele punk și rock poloneze, precum Dezerter, Kult și Armia.

Odată cu căderea comunismului în 1989, Jarocin a intrat într-o perioadă de transformare. Rolul inițial al festivalului – acela de sanctuar al libertății de exprimare într-un regim represiv – nu mai era atât de necesar.

Anii 1990 au adus o comercializare crescută a culturii poloneze, iar Jarocin s-a străduit să se redefinească într-o societate mai deschisă, orientată spre piață.

Dar evenimentul a cunoscut o renaștere în anii 2000, alimentat de o nostalgie crescândă pentru anii 1980 și de un interes reînnoit pentru muzica alternativă.

Festivalul este organizat acum de agenția Good Taste Production din Poznan, care are sub aripa sa festivaluri precum NEXT FEST, SALT WAVE BY PORSCHE și BITTERSWEET Festival.

Începuturile

Edgar Hein, purtătorul de cuvânt al festivalului, a explicat mai multe despre importanța trecutului evenimentului: „Este o legendă absolută. Un festival care datează din 1970, unde au început carierele celor mai mari trupe poloneze, și nu doar cele rock. Aici a avut loc o adevărată revoluție socială, s-ar putea spune, deoarece subculturile anilor 80 și 90 au găsit aici un loc unde să se afirme. Întotdeauna încercăm să facem referire la istoria festivalului, (și să marcăm) evenimente precum cea de-a 40-a aniversare a lui Darek Malejonek, a trupei Hunter sau Kobranocka.”

Într-adevăr, Darek Malejonek, cunoscut și sub numele de „Maleo”, a fost unul dintre primii artiști care au cântat la Jarocin: „În 1984 am venit la Jarocin pentru concursul cu trupele „Israel” și „Culture” pentru a concura în preliminarii. Am reușit să ne calificăm pentru scena mare și acesta a fost începutul activității mele artistice, care continuă și astăzi.”

„Astăzi este un festival comercial, dar inima mea bate întotdeauna mai puternic în acest loc, pentru că aici a început totul.”

„Erau mulți agenți de securitate și erau oameni diferiți, ciudați, îmbrăcați în haine civile, care uneori chiar provocau revolte. Televiziunea filma aceste revolte și, în acel moment, acești punk-iști murdari, metalisti, erau [prezentați ca] o rușine în ochii națiunii.”

„Acele vremuri comuniste sunt acum doar o amintire, dar au fost suficient de dificile încât să ne dea puterea de a face față în orice moment.”

Cântând pentru a performa

Competiția pentru trupele tinere este încă o parte foarte importantă a festivalului. Wirefall este una dintre puținele trupe care s-au calificat pentru a cânta pe scena mică.

„Cântăm foarte alternativ, cred, acel gen de metal alternativ, new metal”, explică Tomasz Piesiak.

Muzicienii au remarcat că multe trupe de aici cântă muzică heavy, alternativ, și totuși festivalul are o atmosferă familială.

„Sunt mulți copii, de exemplu Mateusz și Konrad le citesc poezii de Tuwim copiilor, ca parte a festivalului”, a spus el.

„La următorul festival Jarocin, când vom cânta, îmi voi lua cu siguranță familia.”

În afară de muzică, există o serie de evenimente conexe și o expoziție care aduc evenimentele din era comunistă mai aproape de casă.

Jarocinul de astăzi combină nostalgia cu modernitatea. El aduce un omagiu moștenirii sale, prezentând în același timp artiști contemporani de punk, rock, indie și hip-hop.

Acest lucru permite Jarocinului să păstreze legătura cu rădăcinile sale, să sprijine muzicienii independenți și vocile alternative și să rămână un simbol al rebeliunii tinereții și al libertății artistice în Polonia.

Nu este doar o sărbătoare a muzicii, ci și o arhivă vie a schimbărilor socio-politice din Polonia, reflectând identități, valori și expresii artistice în schimbare de-a lungul generațiilor.

Este considerat parte a patrimoniului cultural al Poloniei, cu documentare, expoziții și studii academice dedicate istoriei sale.

De la o adunare subversivă a tinerilor în perioada comunistă la un festival de muzică dinamic în Polonia democratică, evoluția Jarocinului reflectă traiectoria istorică a țării.