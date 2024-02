Oamenii de știință descoperă mecanismul biologic al pierderii auzului din cauza zgomotului și te învață cum să-l previi

Thanos Tzounopoulos, directorul Centrului de Cercetare a Auzului din Pittsburgh, și colaboratorii săi Pitt, Amantha Thathiah, și Chris Cunningham au descoperit un mecanism molecular al pierderii auzului indus de zgomot și arată că ar putea fi atenuat cu medicamente, studiu citat de Medicalxpress.

Studiul publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences a arătat că pierderea auzului indusă de zgomot provine din deteriorarea celulară a urechii interne, care este asociată cu excesul de zinc plutitor liber, un mineral esențial pentru buna funcționare celulară și auz. Experimentele pe șoareci au arătat că medicamentele ce funcționează ca niște bureți moleculari care rețin excesul de zinc pot ajuta la restabilirea auzului pierdut sau, dacă sunt administrate înainte de o expunere la un sunet puternic, pot proteja împotriva pierderii auzului.

În timp ce unii experimentează pierderea auzului indusă de zgomot ca urmare a unei leziuni traumatice acute a urechii, alții observă o deficiență bruscă a auzului după ce au fost expuși continuu la zgomot puternic, de exemplu pe un câmp de luptă sau pe un șantier de construcții. Alții observă că auzul lor se deteriorează după ce participă la un spectacol de muzică, potrivit studiului.

Cercetătorii spun că o astfel de pierdere a auzului indusă de zgomot poate fi deprimantă. Unii oameni încep să audă sunete care nu sunt în mediul în care se află, dezvoltând o afecțiune numită tinitus, care afectează grav calitatea vieții unei persoane. Cercetarea lui Tzounopoulos, care se concentrează pe biologia auzului, tinitusului și pierderii auzului, a încercat să determine bazele mecanice ale afecțiunii într-un efort de a dezvolta unele tratamente eficiente și minim invazive în viitor.

Prin efectuarea de experimente pe șoareci și pe celule izolate ale urechii interne, cercetătorii au descoperit că la câteva ore după ce șoarecii sunt expuși la zgomot puternic, nivelul de zinc al urechii interne crește. Expunerea puternică la sunet determină o eliberare robustă de zinc în spațiul suplimentar și intracelular, ceea ce, în cele din urmă, duce la deteriorarea celulară și perturbă comunicarea normală celulă cu celulă, arată studiul citat.

Această descoperire deschide ușile pentru o posibilă soluție. Experimentele au arătat că șoarecii tratați de un compus cu eliberare lentă care a redus excesul de zinc liber au fost mai puțin predispuși la pierderea auzului și au fost protejați de daunele induse de zgomot.

Cercetătorii dezvoltă în prezent un tratament care urmează să fie testat în studii preclinice de siguranță, cu scopul de a-l face disponibil ca o opțiune simplă, fără prescripție medicală, pentru a se proteja de pierderea auzului.