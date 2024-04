O treime a Guvernului din Peru demisionează în urma scandalului ”Rolexgate” în centrul căruia se află preşedinta Dina Boluarte, acuzată de îmbogăţire ilicită

Şase dintre cei 18 miniştri ai Guvernului peruan şi-au anunţat demisiile, în toiul unei anchete împotriva preşedintei Dina Boluarte cu privire la presupuse fapte de îmbogăţire ilicită legate de ceasuri Rolex pe care este suspectată că le deţine, relatează AFP, transmite News.ro.

”Plec pentru că i-am cerut, iar doamna (Boluarte) a acceptat”, a anunţat luni ministrul de InterneVictor Torres la ieşirea din palatul prezidenţial şi o şedinţă de Guvern.

Victor Torres, care se afla în post de la 21 noiembrie, a evocat ”probleme familiale”.

Câteva ore mai tîrziu, miniştrii Educaţiei, Femeilor, Dezvoltării Agrare, Producţiei şi Comerţului Exterior şi-au anunţat demisiile.

Acest val de demisii a avut loc cu o zi înainte de învestirea, în Parlament, a noului premierGustavo Adrianzen şi a Guvernului acestuia.

În timpul nopţii,Dina Boluarte i-a pus să depună jurământul pe şase noi miniştri pe care i-a numit în locul celor care au demisionat.

Poliţia, care împreună cu parchetul, a precheziţionat sâmbătă domkiciliul luiBoluarte şi biroul prezidenţial – în cadrul scandalului ”Rolexgate” – era condusă teoretic de ministrulVictor Torres.

Peruvian authorities have raided President Dina Boluarte’s home as part of an ongoing corruption investigation into undisclosed luxury watches, dubbed „Rolexgate.” pic.twitter.com/2asB5QcGe5

— DW News (@dwnews) March 30, 2024

Mai multe publicaţii scriu că o parte a Guvernului i-ar fi cerut ministrului să-l destituie pe colonelul care a desfăşurat aceste percheziţii surpriză.

DESTITUIREA PREŞEDINTEI

Guvernul înregistrează astfel priele dezertări după izbucnirea scandalului Rolexurilor, la 15 martie.

În acea zi, un site local de presă a publicat o serie de forografii în careBoluarte apare purtând diverse ceasuri de lux, pe care nu le-a menţionat în declaraţia de avere, în contextul în care a făcur parte din Guvern în 2021 şi 2022.

Opoziţia cere destituirea preşedintei, însă nu dispune de o majoritate în Congres.

”Dacă doamna (Boluarte) pleacă, Peru se va prăbuşi”, a comentat ministrul demisionar de Interne.

”Doamna n-are nimic de ascuns. Eu plec în pace, cu mîinile curate”, a adăugatVictor Torres.

În urma percheziţiilor de sâmbătă, parchetul a somat-o peBoluarte să prezinte ceasurile pe care le deţine într-o convocare prevăzută vineri.

Apărarea preşedintei afirmă că poliţia a găsit câteva ceasuri în cursul percheziţiei la palatul Guvernului, însă niciun Rolex.

Dina Boluarte, în vârstă de 61 de ani, a dat asigurări că are ”mâinile curate” şi că nu deţine niciun ceas.

Ea a devenit preşedintă după destituirea, la începutul lui decembrie 2022, şi arestarea şefului statului de atunci,Pedro Castillo, de stânga, a cărui vicepreşedintă era.