O tabără de excelență în matematică din România, recomandată de universitatea americană MIT

Tabăra APEX de excelență în matematică organizată în premieră la Reșița în acest an, cu profesori de la universități de prestigiu din occident, apare pe lista de recomandări a Facultății de Matematică a universității americane MIT (Massachusetts Institute of Technology), una dintre cele mai puternice în cercetarea științifică și tehnologică.

”APEX-Maths (Academic Program of EXcellence in Mathematics) este un program rezidențial de vară intensiv și imersiv, cu o durată de 3 săptămâni, în România, care oferă o oportunitate unică de lua contactcu cercetarea matematică și descoperirile științifice. Participanții – un număr maxim de 40 – pot experimenta lumea cercetării din interior, întrucât vor explora noi concepte matematice sub îndrumarea unor profesori universitari și doctoranzi de top recunoscuți la nivel internațional”, arată facultatea din cadrul MIT.

APEX este o tabără de excelență în matematică lansată de fostul ministru al Educației Daniel Funeriu în cooperare cu Institutul de Matematică al Academiei Române și cu susținerea primăriei din Reșița.

Prima ediției a taberei de vară pentru liceenii pasionați de matematică din întreaga lume a reunit la Reșița, pentru 3 săptămâni, 48 de elevi din Israel, Statele Unite, Canada, Coreea de Sud, România, Franța, Ucraina, Moldova și Italia. Toți au trecut de un proces de selecție.

Profesori le-au fost cercetători, matematicieni de top din străinătate și foști olimpici medaliați cu aur la olimpiadele internaționale, potrivit Edupedu.ro