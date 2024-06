O primărie din Vâlcea a rămas fără acoperiș după ce a fost luat de vânt în timpul furtunii de ieri / Activitatea este suspendată

Primăria comunei Voiceşti şi-a suspendat activitatea vineri, furtuna care s-a abătut joi seara în zonă lăsând instituţia fără o parte din acoperiş şi cu multe dintre birouri inundate, transmite Agerpres.

Primarul localităţii, Florin Vătafu, spune că pagubele sunt importante, astfel că pentru a putea relua în condiţii de siguranţă activitatea în instituţie a solicitat ajutor de urgenţă din partea Prefecturii şi a Consiliului Judeţean Vâlcea.

„Este dezastru. Vântul puternic ne-a luat acoperişul pe partea din spate, iar apa s-a scurs prin podele şi prin pereţi. Sunt afectate aparatura electronică, arhiva, biblioteca pe care o avem amenajată la mansardă… Am tras curent electric din apropiere prin nişte cabluri, pentru a putea să funcţionăm cât de cât cu casieria şi cu celelalte birouri mai importante, dar nu avem internet, nu avem curent în celelalte birouri. Nu putem să funcţionăm aşa. Poate trei, patru zile ne descurcăm şi aşa, dar de urgenţă trebuie intervenit. Am făcut solicitare şi către Prefectură şi către Consiliul Judeţean şi aşteptăm sprijin. Vă spun că eu aşa vijelie nu am mai văzut niciodată în viaţa mea. A fost ceva de neînchipuit. Parcă era uragan. A distrus culturi, a pus la pământ copaci. Noi mai avem o pădure întreagă culcată la pământ”, a precizat, pentru Agerpres, primarul din Voiceşti.

Zona de sud a judeţului Vâlcea s-a aflat joi seara, în intervalul orar 20,40 – 21,30, sub atenţionare meteorologică Cod Roşu de grindină de mari dimensiuni, vijelie puternică de peste 70…90 km/h, averse torenţiale şi frecvente descărcări electrice, valabilă pentru localităţile Drăgăşani, Bălceşti, Prundeni, Fârtăţeşti, Şuşani, Lungeşti, Ştefăneşti, Valea Mare, Zătreni, Tetoiu, Suteşti, Laloşu, Ghioroiu, Măciuca, Diculeşti, Creţeni, Mădulari, Guşoeni, Făureşti, Voiceşti, Lăcusteni, Mitrofani şi Amărăşti.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, pompierii au fost solicitaţi să intervină în câteva dintre aceste localităţi, în special pentru degajarea de pe drumuri a arborilor căzuţi. Cea mai dificilă intervenţie a echipajelor ISU a fost în municipiul Drăgăşani, unde, din cauza copacilor doborâţi de vânt pe o suprafaţă de circa 700 de metri, traficul rutier pe DN 64, la ieşirea spre localitatea Grădinari, a fost blocat circa o jumătate de oră.