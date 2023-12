O petrecere cu celebrităţi ”aproape dezbrăcate” stârnește indignare în Rusia conservatoare / Un rapper a fost arestat, a fost deschisă o anchetă penală

O petrecere pentru participanţi „aproape dezbrăcaţi”, organizată de celebrităţi din Rusia într-un club din Moscova, a stârnit indignare în această ţară, unde turnura conservatoare s-a intensificat de la începutul ofensivei din Ucraina, informează AFP, citată de Agerpres.

Scandalul a fost declanşat de apariţia în această săptămână pe reţelele de socializare a unor imagini cu personalităţi din industria de divertisment din Rusia în lenjerie intimă sau în costumaţii sumare, ceea ce a dus la arestarea unui rapper, la apeluri la boicot şi la deschiderea unei anchete penale.

in Meantime in Russia. 🤭Moscow club „Mutabor” may be closed after a „naked” party at the request of human rights activists. pic.twitter.com/aI2msBjsPx

— Mariya Maligina (@la_gitane_13) December 21, 2023