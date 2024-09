O nouă lege din California va ajuta supraviețuitorii Holocaustului să recupereze opere de artă furate de naziști

Legea, semnată luni de guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, urmărește să rezolve lupta de zeci de ani a unei familii evreiești pentru a recupera o faimoasă pictură impresionistă vândută cu forța naziștilor în timpul Holocaustului.

Un tablou impresionist din secolul al XIX-lea pe care o femeie evreică a fost obligată să îl vândă naziștilor în timpul Holocaustului este cu un pas mai aproape de a reveni acasă, în temeiul unei noi legi din California.

Legislația, pe care guvernatorul Gavin Newsom a semnat-o luni, va oferi supraviețuitorilor Holocaustului și familiilor acestora o șansă mai mare în procesele în care se solicită recuperarea operelor de artă jefuite sau furate de naziști.

Într-o declarație, Newsom a afirmat că statul are un „imperativ moral și legal” de a se asigura că „piesele valoroase și sentimentale” furate de naziști sunt returnate supraviețuitorilor Holocaustului și familiilor acestora.

Forțată să vândă tabloul pentru 360 de dolari

Asambleistul Jesse Gabriel, un democrat din zona Los Angeles care co-prezidează California Legislative Jewish Caucus, a declarat că legislația sa a fost inspirată de o hotărâre recentă a unei instanțe federale potrivit căreia pictura în ulei Camille Pissarro din 1897 luată de naziști – intitulată „Rue Saint-Honoré in the Afternoon, Effect of Rain” – ar trebui să rămână într-un muzeu spaniol în loc să fie returnată familiei femeii evreice din California.

„Este incredibil de rușinos că guvernul Spaniei continuă să păstreze pictura. Ei știu și au recunoscut că a fost furat de la această familie”, a declarat Gabriel pentru Politico. „Este timpul ca această greșeală să fie îndreptată”.

Lilly Cassirer Neubauer a fost forțată să vândă tabloul unui evaluator de artă nazist în 1939 pentru 360 de dolari pentru a scăpa din Germania cu puțin timp înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit documentelor judiciare.

Tabloul a dispărut din ochii publicului și a trecut de mai multe ori prin alte mâini înainte de a fi vândut în 1993 de un baron german al oțelului Muzeului Thyssen-Bornemisza din Madrid. În prezent, tabloul este evaluat la zeci de milioane de dolari.

Nepotul lui Lilly, Claude Cassirer, a aflat de existența tabloului în anul 2000 și a cerut muzeului să îl returneze la scurt timp după aceea, arată documentele judiciare. Dar muzeul a refuzat, susținând că a achiziționat tabloul în mod corect și fără să știe că a fost furat.

Noua lege permite recuperarea copodoperei impresioniste

Familia lui Cassirer a răspuns cu un proces în 2005, declanșând o încurcătură judiciară care a durat ani de zile, în urma căreia cazul a ajuns în fața Curții Supreme și a fost prezentat de mai multe ori Curții de Apel. Punctul central al cazului a fost de a stabili dacă legea spaniolă sau cea californiană ar trebui să determine dreptul de proprietate asupra tabloului.

Această problemă părea rezolvată atunci când judecătorii Curții Supreme au decis în unanimitate, în 2022, că ar trebui să se aplice legea californiană. Cu toate acestea, un grup de trei judecători a decis la începutul acestui an că legea spaniolă ar trebui să fie utilizată pentru a determina proprietatea tabloului, datorită unei prevederi din legea californiană care permite utilizarea legilor unui guvern străin în anumite cazuri în care apar contradicții juridice.

Proiectul de lege al lui Gabriel, care intră în vigoare imediat, clarifică faptul că legea californiană ar trebui să prevaleze asupra legilor contradictorii atunci când se stabilește dacă trebuie returnate opere de artă sau alte bunuri personale luate ca urmare a persecuției politice.

David Cassirer, care a inițiat procesul după ce tatăl său, Claude, a murit în 2010, a declarat că legea permite familiei „să recupereze în sfârșit capodopera noastră impresionistă”.

Conform Los Angeles Times, familia Cassirer a solicitat ca procesul său de recuperare a tabloului lui Pissarro să fie reexaminat de un grup de 11 judecători. Cazul ar putea ajunge din nou în fața Curții Supreme, în cazul în care una dintre părți face apel la sentință.