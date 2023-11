O manga a “Zeului” Osamu Tezuka, reînviată grație inteligenței artificiale

Pentru a sărbători cea de-a 50-a aniversare a Black Jack, una dintre cele mai faimoase opere ale mangaka-ului Osamu Tezuka, care a murit în urmă cu 34 de ani, un nou episod a fost publicat miercuri în paginile revistei Shonen Champion, grație a două aplicații creative ale inteligenței artificiale, scrie Le Figaro.

Considerat părintele manga moderne, cel supranumit „zeul manga” a contribuit la evoluția acestei forme de artă, atrăgând deopotrivă adulți și copii datorită intrigilor sale complexe și graficii originale.

Noul episod din Black Jack, una dintre cele mai cunoscute opere ale sale alături de micul robot Astro, a fost publicat în paginile săptămânalului Shonen Champion, apărut miercuri pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a manga. „Pentru această lucrare, inteligența artificială și oamenii s-au reunit pentru a-i lansa o umilă provocare lui Osamu Tezuka, zeul manga”, a declarat editorul Akita Shoten într-un comunicat.

Black Jack, publicată în Shonen Champion între 1973 și 1983, relatează aventurile unui chirurg de geniu care operează fără licență oficială, își vinde serviciile pentru sume astronomice, dar îi tratează gratuit pe cei defavorizați. Cele 25 de volume ale sale s-au vândut în aproximativ 147 de milioane de exemplare în întreaga lume, potrivit site-ului specializat Mangazenkan. Noul episod spune povestea unui pacient care suferă complicații după ce i s-a implantat o inimă artificială.

Temeri

O echipă de cercetători și artiști a folosit modelul de limbaj GPT-4 și generatorul de imagini de inteligență artificială Stable Diffusion pentru a scrie povestea și a dezvolta aspectul personajelor. Ilustrațiile finale sunt opera unor desenatori umani. „Știu că acest proiect nu va încânta pe toată lumea, dar sper că va alimenta discuțiile despre aplicațiile creative ale inteligenței artificiale”, a declarat Makoto Tezuka, fiul mangaka-ului care a stat la baza proiectului, pentru presa japoneză.

Prima manga din Japonia desenată în întregime de o inteligență artificială, intitulată Cyberpunk: Peach John, a fost lansată în martie, stârnind suspiciuni în rândul puriștilor și temeri pentru locurile de muncă și drepturile de autor în această industrie de miliarde de dolari. Autorul manga, cunoscut sub pseudonimul Rootport, a declarat la momentul respectiv că nu are „absolut niciun talent” pentru desen și că i-au trebuit doar șase săptămâni pentru a finaliza lucrarea color, care are peste o sută de pagini.