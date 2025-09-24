G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O hală de reciclare deşeuri a luat foc într-o comună din Arad…

incendiu
Sursa foto ISU BIF

O hală de reciclare deşeuri a luat foc într-o comună din Arad / Focul s-a extins pe o suprafaţă de 6.000 de mp / Angajaţii s-au autoevacuat

Articole24 Sep • 91 vizualizări 0 comentarii

O hală de reciclare a deşeurilor din localitatea arădeană Iratoşu a fost cuprinsă de un incendiu major, în noaptea de marţi spre miercuri, şi a ars pe o suprafaţă de peste 6.000 de metri pătraţi, iar angajaţii s-au autoevacuat, astfel că nimeni nu a fost rănit, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Incendiul a izbucnit în jurul orei 02:00 şi au fost alocate echipaje de pompieri din Arad, cărora li s-au alăturat pompierii voluntari din Şofronea şi SVSU Dorobanţi.

„La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta violent, prin ardere generalizată în interiorul halei, unde erau depozitate materiale plastice şi deşeuri, precum şi în curtea unităţii, unde au fost cuprinse de flăcări material lemnos, deşeuri menajere şi un stivuitor, pe o suprafaţă totală de aproximativ 6.200 de metri pătraţi. Din interiorul halei s-au autoevacuat, în condiţii de siguranţă, 10 angajaţi ai societăţii comerciale”, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad.

După aproximativ patru ore de intervenţie, pompierii au reuşit să stingă flăcările miercuri dimineaţă.

„Intervenţia a fost îngreunată de prezenţa materialelor combustibile din interiorul obiectivului. Din fericire, nu s-au înregistrat victime”, au precizat reprezentanţii ISU.

Pompierii au rămas la faţa locului pentru a se asigura că nu există focare ascunse care pot declanşa un nou incendiu.

Cauzele izbucnirii focului sunt în curs de cercetare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.