O hală de reciclare deşeuri a luat foc într-o comună din Arad / Focul s-a extins pe o suprafaţă de 6.000 de mp / Angajaţii s-au autoevacuat

O hală de reciclare a deşeurilor din localitatea arădeană Iratoşu a fost cuprinsă de un incendiu major, în noaptea de marţi spre miercuri, şi a ars pe o suprafaţă de peste 6.000 de metri pătraţi, iar angajaţii s-au autoevacuat, astfel că nimeni nu a fost rănit, transmite Agerpres.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 02:00 şi au fost alocate echipaje de pompieri din Arad, cărora li s-au alăturat pompierii voluntari din Şofronea şi SVSU Dorobanţi.

„La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta violent, prin ardere generalizată în interiorul halei, unde erau depozitate materiale plastice şi deşeuri, precum şi în curtea unităţii, unde au fost cuprinse de flăcări material lemnos, deşeuri menajere şi un stivuitor, pe o suprafaţă totală de aproximativ 6.200 de metri pătraţi. Din interiorul halei s-au autoevacuat, în condiţii de siguranţă, 10 angajaţi ai societăţii comerciale”, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad.

După aproximativ patru ore de intervenţie, pompierii au reuşit să stingă flăcările miercuri dimineaţă.

„Intervenţia a fost îngreunată de prezenţa materialelor combustibile din interiorul obiectivului. Din fericire, nu s-au înregistrat victime”, au precizat reprezentanţii ISU.

Pompierii au rămas la faţa locului pentru a se asigura că nu există focare ascunse care pot declanşa un nou incendiu.

Cauzele izbucnirii focului sunt în curs de cercetare.