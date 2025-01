„O formă de impozitare”: Trump critică autoritățile de reglementare din UE pentru că au luat în vizor Apple, Google, Meta

Președintele american Donald Trump a criticat autoritățile de reglementare ale Uniunii Europene pentru că au luat în vizor Apple Inc., Google al Alphabet Inc. și Meta Platforms Inc. descriind cazurile lor împotriva companiilor americane drept „o formă de impozitare”, relatează Bloomberg.

UE și-a creat o reputație la nivel mondial pentru reglementarea agresivă a marilor companii de tehnologie, confruntându-se adesea cu marile platforme de social media, precum Facebook și X, în ceea ce privește moderarea conținutului, și cu Apple și Google în ceea ce privește preocupările antitrust.

„Acestea sunt companii americane, fie că vă place sau nu”, a declarat Trump în comentariile făcute la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Nu ar trebui să facă asta. Din punctul meu de vedere, este o formă de impozitare. Avem niște plângeri foarte mari cu UE”.

Trump s-a referit în special la un proces pe care Apple l-a pierdut anul trecut cu privire la o factură fiscală irlandeză de 13 miliarde de euro. Curtea de Justiție a UE de la Luxemburg a susținut o decizie istorică din 2016, conform căreia Irlanda a încălcat legislația privind ajutoarele de stat prin acordarea unui avantaj neloial Apple, cerând Irlandei să recupereze banii care se aflau într-un cont escrow în așteptarea hotărârii finale.

Comentariile lui Trump marchează începutul unei ciocniri mult așteptate între Trump și UE cu privire la represiunea blocului împotriva marilor tehnologii. Apple, Google, Meta și platforma X deținută de Elon Musk, un confident al lui Trump, s-ar putea confrunta cu amenzi de miliarde de euro – sau chiar ordine de vânzare obligatorie – în urma a zeci de anchete separate în curs de desfășurare ale UE.

Relațiile lui Trump cu sectorul tehnologic american au fost complexe. El s-a certat public cu Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, și cu Google, dar a avut o relație mai apropiată cu Tim Cook, directorul general al Apple. Musk este acum un element fix al cercului său interior, iar alți directori din domeniul tehnologiei și-au îmbunătățit relațiile cu el.

Musk, Jeff Bezos de la Amazon.com Inc. și Zuckerberg au ocupat cu toții locuri importante în spatele familiei Trump la învestirea acestuia luni. În mulțime au fost văzuți și cofondatorul Alphabet, Sergey Brin, și Cook.

În 2024, Google s-a confruntat cu al patrulea său caz de abuz de poziție dominantă în UE, Apple a fost sancționată cu o amendă de 1,8 miliarde de euro pentru că a împiedicat aplicațiile de streaming muzical să informeze utilizatorii cu privire la oferte mai ieftine, iar Meta a primit o amendă de 798 de milioane de euro pentru că și-a legat serviciul Facebook Marketplace de rețeaua socială.

Toate cele trei companii fac, de asemenea, obiectul unor investigații în curs de desfășurare în temeiul Legii UE privind piețele digitale – care are competența de a aplica amenzi de până la 10% din veniturile anuale globale pentru încălcări. Normele stabilesc ce trebuie și ce nu trebuie să facă cele mai puternice platforme tehnologice din lume – toate americane.