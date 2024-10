O femeie răpită la vârsta de 11 ani de teroriștii ISIS a fost eliberată în Fâșia Gaza, unde a fost zece ani prizoniera Hamas (IDF)

O femeie Yazidi în vârstă de 21 de ani a fost eliberată din Gaza după 10 ani de captivitate în mâinile Hamas, afirmă forțele de apărare israeliene.

Forțele de Apărare ale Israelului afirmă că au eliberat o femeie Yazidi în vârstă de 21 de ani care fusese deținută în Gaza de Hamas timp de peste 10 ani, potrivit Sky News.

„Fawzia Amin Sido, o femeie în vârstă de 21 de ani de origine yazidi, a fost eliberată săptămâna aceasta din captivitate și s-a întors acasă, în Irak”, au afirmat forțele de apărare israeliene într-o declarație.

🔴 After over a decade in captivity in Gaza , the @IDF, @cogatonline, @USEmbassyJLM, and others rescued 21-year-old Yazidi Fawzia Amin Sido from a Hamas-affiliated ISIS terrorist in a special operation.

Fawzia is now home with her family in Iraq💙.pic.twitter.com/DGwpR4s4YA

— Israel ישראל (@Israel) October 3, 2024