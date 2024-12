O dronă navală ucraineană a distrus pentru prima dată un elicopter rusesc, potrivit Kievului

Ucraina a anunţat marţi că a distrus un elicopter rusesc cu ajutorul unei drone navale, în Marea Neagră, ceea ce constituie o premieră, relatează agenția Reuters, citată de News.ro.

Serviciile de informaţii militare ucrainene au afirmat că una dintre dronele sale navale a distrus un elicopter rusesc şi a avariat un altul în Marea Neagră. În timpul unei bătălii în apropiere de Capul Tarhankut, pe coasta de vest a Crimeei, o dronă navală Magura V5 echipată cu rachete a lovit un elicopter rus Mi-8, a relatat agenţia ucraineană de spionaj GUR pe Telegram. A fost prima dată când o dronă navală ucraineană a doborât o ţintă aeriană, a precizat GUR.

❗️❗️For the first time in the world, a 🇷🇺Russian Mi-8 helicopter was destroyed using a 🇺🇦Ukrainian Magura V5 sea drone

Today, during a battle in the Black Sea near Cape Tarkhankut in temporarily occupied Crimea, a Russian Mi-8 helicopter was destroyed using R-73 “SeeDragon”… pic.twitter.com/XKUozB6BhL

