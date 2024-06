O cascadă faimoasă din China este alimentată de o țeavă de apă

O faimoasă cascadă din China a atras o atenție și mai mare decât de obicei – după ce un videoclip pare să arate că maiestuoasele sale căderi de apă sunt alimentate artificial de o conductă de apă, scrie CNN.

Cascada Yuntai se află în parcul Yuntai Mountain Park, o atracție turistică majoră din provincia Henan, situată în partea central-nordică a Chinei. Parcul are un rating AAAAA – cel mai mare acordat unei atracții turistice de către Ministerul Culturii și Turismului din această țară.

Dar un videoclip postat pe rețelele de socializare chinezești în această săptămână arată o țeavă care alimentează cu apă cascadele înalte de 314 metri – sugerând că sursa lor nu este atât de naturală pe cât cred vizitatorii.

The source of Asia’s highest #waterfall is a water pipe?😅 In Xiuwu County, Henan Province, the Yuntai Mountain Scenic Area boasts the „highest waterfall in Asia,” the Yuntai Mountain Waterfall, with a staggering drop of 314 meters.

A man discovered with a #drone on Tuesday that… pic.twitter.com/m4EJ7rjQz7

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 4, 2024