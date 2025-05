O carte despre declinul lui Biden pune în lumină „gerontocraţia” democraţilor americani / Vârsta înaintată a multor democraţi şi sistemul lor de promovare în funcţie de vechime împiedică ascensiunea tinerelor talente din partid (France Presse)

O carte apărută recent în SUA pune în lumină declinul cognitiv al lui Joe Biden, ridicând o altă problemă la Washington: vârsta democraţilor şi sistemul lor de promovare în funcţie de vechime, care – potrivit criticilor – împiedică ascensiunea tinerelor talente din partid, comentează miercuri agenţia de știri France Presse, citată de Agerpres.

Şase aleşi democraţi au decedat în mai puţin de un an, îndoliindu-şi colegii şi decimând rândurile democraţilor în faţa republicanilor lui Donald Trump.

Camera Reprezentanţilor din Congresul SUA, dominată de o majoritate republicană, a aprobat la limită săptămâna trecută proiectul de lege a bugetului XXL al republicanilor, care mai trebuie să fie aprobat de Senat.

Democraţii nu au putut să-i facă nimic, poziţia lor fiind slăbită de trei locuri lăsate vacante prin recentele decese ale unor aleşi septuagenari, bolnavi de cancer.

Chiar cu un efectiv complet, ei nu ar fi putut torpila proiectul de lege. Cel mult, l-ar fi putut întârzia.

Votul a scos la lumină de asemenea problemele legate de vârstă într-un partid care are nevoie de sânge tânăr, dar în care aleşii se agaţă de funcţiile lor, notează AFP.

Gerry Connolly, decedat în urmă cu o săptămână la 75 de ani, fusese preferat în cursul anului energicei Alexandria Ocasio-Cortez, de 35 de ani, pentru un post strategic.

„O eroare”, a apreciat analista politică Molly Jong-Fast la postul de televiziune MSNBC, considerând că liderii democraţi au ratat ocazia de a insufla un nou elan partidului.

Vârsta este un subiect sensibil în cadrul stângii la Washington, în timp ce anturajul lui Joe Biden, 82 de ani şi care suferă de un cancer la prostată, respinge acuzaţiile jurnaliştilor Jake Tapper şi Alex Thompson. Aceştia din urmă acuză Casa Albă în noua lor carte – ‘Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-up, and His Disastrous Choice to Run Again’ – că a ascuns lumii slăbiciunile tot mai mari ale fostului preşedinte, care s-a agăţat mult timp de tentativa sa de realegere.

În Senat, liderul democraţilor, Chuck Schumer, are 74 de ani. Şi fosta şefă a Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, 85 de ani, exercită încă o influenţă considerabilă în cadrul Partidului Democrat.

„Gerontocraţia” este la fel de prezentă şi la republicani, în prim-plan cu Donald Trump, devenit la 78 de ani cel mai vârstnic preşedinte ales al SUA. Sau Mitch McConnell, 83 de ani, care era foarte slăbit când şi-a părăsit în noiembrie atribuţiile de lider al republicanilor din Senat.

În centrul problemei, de partea democrată, este un sistem ancorat în promovarea în funcţie de vechime care favorizează experienţa pentru a accede în posturi-cheie.

Vârsta medie a liderilor minorităţii democrate în fiecare din cele 20 de comisii ale Camerei Reprezentanţilor este de 69 de ani, faţă de 62 de ani pentru republicani.

Această problemă se extinde la Curtea Supremă, unde judecătoarea progresistă Ruth Bader Ginsburg s-a agăţat de funcţia sa până la decesul ei în 2020, la vârsta de 87 de ani.

Unii deplâng faptul că ea nu s-a pensionat mai devreme, când Barack Obama era încă preşedinte. El ar fi putut numi astfel un alt judecător şi nu să-i ofere acest lux lui Donald Trump, care a ales o personalitate conservatoare, potrivit AFP.

Au fost totuşi realizate şi progrese pentru a face loc tinerilor, în special prin alegerea lui David Hogg, 25 de ani, în postul de vicepreşedinte al Comitetului Naţional Democrat, organ de conducere al partidului.

El a făcut apel la organizarea alegerilor primare pentru a scăpa de democraţii „ineficienţi şi de neatins” în vederea alegerilor de la jumătatea mandatului, în noiembrie 2026.

Propunerea sa a fost primită cu reticenţă de vechea gardă, strategul James Carville, în vârstă de 80 de ani, calificându-l drept un „cretin mic şi josnic”.

Dar recentele dezvăluiri despre sănătatea în declin a lui Joe Biden au întărit convingerea unora dintre democraţi în necesitatea unei schimbări.

„Dacă sunteţi de părere că democraţia este în joc, dacă vă spuneţi că această alegere este cea mai importantă dintr-o viaţă, aşa cum au spus ei bazei electorale (pentru alegerile prezidenţiale din 2024), atunci electoratul aşteaptă ca voi să acţionaţi în consecinţă”, a apreciat analista Molly Jong-Fast.

„Alegătorii aşteaptă de la voi să promovaţi persoanele care pot să se exprime mai bine decât pe cei care vă sunt prieteni. Şi cred că va fi o schimbare majoră pentru Partidul Democrat”, a afirmat analista citată.