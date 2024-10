O ”aeronavă inamică” a fost interceptată în apropiere de Tel Aviv de sărbătoarea Yom Kippour, anunţă armata israeliană

Sirene de alertă au răsunat vineri seara în mai multe oraşe situate la nord de Tel Aviv, în urma ”pătrunderii unei aeronave inamice”, anunţă armata israeliană, care a declarat incidentul încheiat după aproximativ 20 de minute, relatează AFP, transmite News.ro.

În timp ce israelul sărbătorea Yom Kippour, începând de la asfinţit, sirene au răsunat la Herzliya cu puţin înainte de ora locală 21.55 (şi ora României), potrivit apărării pasive.



Several Interceptors were launched earlier at an “Unknown Projectile” believe to be a Drone over the City of Herzliya to the North of Tel Aviv, with at least one of the Interceptors crashing into the Ocean of the Coast, while the Drone struck a Residential Building in the City. pic.twitter.com/filCXUsMKj

— OSINTdefender (@sentdefender) October 11, 2024

Într-un mesaj postat pe X, armata israeliană a precizat că ”două avioane fără pilot (drone) au fost detectate traversând teritoriul libanez”.

”În acest stadiu, o clădire a fost avariată la Herzliya”, anunţă Tsahalul.

”Incidentul s-a încheiat”, a anunţat 20 de minute mai târziu apărarea pasivă, fără să ofere vreun detaliu.

Serviciile de salvare nu au anunţat imediat nicio victimă.