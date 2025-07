UE amână cu doi ani aplicarea unor reguli care îngreunează producția de baterii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Consiliul Uniunii Europene a adoptat vineri o nouă legislație care amână cu doi ani, până la 18 august 2027, aplicarea unor reguli numite ”obligații de diligență” pentru sectorul bateriilor, reguli criticate de industrie pentru că îngreunează producția.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Măsura face parte din eforturile mai ample ale UE de a reduce complexitatea regulamentară și de a stimula competitivitatea industrială europeană.

Decizia vine ca răspuns la provocările identificate în rapoartele lui Enrico Letta („Much more than a market”) și Mario Draghi („The future of European competitiveness”), precum și la apelurile pentru o „revoluție a simplificării” lansate în Declarația de la Budapesta din noiembrie 2024.

În baza regulamentului UE privind bateriile, adoptat în 2023, producătorii de baterii sunt obligați să implementeze politici de diligență pentru a preveni sau reduce impactul negativ al bateriilor asupra mediului, inclusiv gestionarea deșeurilor. Aceste politici trebuie verificate și auditate periodic de organisme de verificare terțe, iar companiile trebuie să raporteze public asupra practicilor lor de diligență.

Industria s-a plâns în repetate rânduri că regulile birocratice inhibă producția de baterii în Europa și împiedică astfel competitivitatea sectorului, făcând ca UE să fie dependentă de Asia.

Noua lege votată de Consiliul UE oferă timp suplimentar producătorilor și exportatorilor de baterii pentru a se conforma acestor reguli de diligență de mediu. Amânarea va oferi, de asemenea, mai mult timp pentru înființarea organismelor de verificare terțe, având în vedere că au fost identificate mai multe probleme cu procesul lor de autorizare.

Pentru a asigura o implementare mai ușoară a noilor reguli, Comisia Europeană va fi obligată să publice ghiduri de diligență cu un an înainte ca obligațiile să intre în vigoare. Aceasta va oferi îndrumări la timp pentru întreprinderi și va contribui la o implementare mai fluidă a noilor reguli.

Măsura se înscrie în eforturile mai ample ale UE de a răspunde la provocările competitive globale. În octombrie 2024, Consiliul European a solicitat tuturor instituțiilor UE, statelor membre și părților interesate să avanseze această agendă ca prioritate. Liderii europeni au subliniat în martie 2025 necesitatea finalizării acestor pachete de simplificare cu un nivel înalt de ambiție.

Pachetul „Omnibus IV” conține și propuneri pentru o directivă și un regulament privind companiile de dimensiuni medii, simplificarea anumitor obligații de protecție a datelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, precum și propuneri pentru digitalizarea și alinierea specificațiilor comune care modifică 20 de acte legislative ale UE în cadrul regulilor pieței unice.

Actul legislativ va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE în zilele următoare și va intra în vigoare în ziua următoare acestei publicări.