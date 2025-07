„Berea după meci e sfântă” – Sinner și secretele câștigării titlului de campion la Wimbledon

Jannik Sinner este noul campion de la Wimbledon, titlu la care visa încă din copilărie. Cu toate că viața de jucător profesionist presupune mult efort fizic și mental, italianul a reușit în ceea ce și-a propus la All England Club și grație momentelor de relaxare de dinainte și după meci.

Gazzetta dello Sport a făcut o analiză a activităților recreative pe care Jannik Sinner le-a făcut de-a lungul turneului de la Wimbledon.

Italianul a reușit să se impună pe iarba londoneză și datorită metodelor de relaxare pe care le-a respectat cu „strictețe” cu echipa.

Viața unui sportiv de performanță nu este mereu doar despre trezit la 5 dimineața, mâncat salate bio și exerciții fizice la nesfârșit.

Succesul vine (și) din alte direcții: echilibru, rutină, dar și pizza și bere cu prietenii.

Darren Cahill a vorbit despre metodele de relaxare pe care Jannik le-a pus în practică alături de echipă și de prieteni pe durata Wimbledonului.

Seri liniștite în grădina vilei închiriate lângă All England Club, pizza caldă, bere rece și discuții relaxate cu echipa. O atmosferă care să-i șteargă din presiune și să-l ajute să fie cu picioarele pe pământ.

Sinner nu a ascuns din capul locului faptul că somnul ocupă un loc foarte important în viața lui de sportiv profesionist.

„Înainte de meciuri dorm cam 10 ore pe noapte. Și mai trag un pui de somn de 30 de minute înainte de a intra pe teren”, mărturisește liderul ATP.

Corpul îi mulțumește din plin pentru sesiunile lungi de somn și-l recompensează pe teren, acolo unde Jannik arată o formă fizică de invidiat.

Desigur că știința prezentului este foarte importantă pentru Sinner: după fiecare meci, italianul intră în rezervorul criogenic – un bazin cu apă rece și gheață care reduce inflamațiile și accelerează recuperarea musculară.

A devenit un ritual aproape sfânt și pentru antrenorul Simone Vagnozzi, care îl însoțește în acest ritual.

Un alt factor important este lipsa materialelor de presă din viața liderului mondial.

Ce titlu ai vrea să vezi în ziar după victoria ta? „Niciunul, nu le citesc”, a răspuns scurt Sinner.

Poate cel mai important moment înainte sau după meci a fost reprezentat la Wimbledon de pizza și berile cu echipa și prietenii.

Jannik știe cum să se bucure de lucrurile simple: „Berea după meci e sfântă”, la fel și pizza. De asemenea, o glumă bună are rolul său.

În timp ce unii dintre adversarii săi sunt tensionați și hiperconectați în seara de dinaintea unui meci, Sinner „își doarme liniștit succesul.” Chiar 10 ore înainte de duelurile care-l poartă spre titlurile de Grand Slam.

