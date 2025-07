Tadej Pogacar se impune la contratimp în etapa a 13-a din Turul Franței, din nou în fața lui Vingegaard / Remco Evenepoel nu a prins top 10

Ciclistul sloven Tadej Pogacar s-a impus în etapa a 13-a din Turul Franței, vineri, la cursa de contratimp (Loudenvielle – Peyragudes, 10.9 km), din nou în fața lui Jonas Vingegaard, oprind cronometrul după 23 de minute.

Locul secund i-a revenit lui Vingegaard (+36”), în timp ce pe trei a terminat Primoz Roglic (Red Bull – Bora) (+01′ 20”). Campionul mondial la proba de contratimp, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), nu a prins top 10.

Slovenul de la UAE a făcut o alegere diferită în materie de echipament față de Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) și Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), care au optat pentru biciclete de contratimp, și a avut avans față de cei doi încă de la primul punct intermediar, înregistrată la Escadaoux, singura porțiune relativ plată a etapei. Tadej a optat pentru bicicleta sa clasică, fără extensii aerodinamice.

Belgianul a pierdut 5 secunde față de Pogacar în acești primi 4 kilometri, iar Vingegaard a cedat 8 secunde.

Tricoul galben rămâne la Tadej Pogacar, în timp ce Jonas Vingegaard este la 4′ 07” de Maillot Jaune, iar Remco Evenepoel, locul trei, la 07′ 24”.

Tricoul cu buline al cățărătorilor îi aparține tot lui Tadej Pogacar. Tricoul alb, pentru tinerii sub 25 de ani, este și după această etapă al lui Remco Evenepoel, iar cel verde al sprinterilor este purtat de Jonathan Milan (Lidl-Trek).

