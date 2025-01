Novak Djokovic s-a retras din echipa Serbiei de Cupa Davis înainte de primul tur al calificărilor

Novak Djokovic, locul 6 ATP, s-a retras din echipa Serbiei pentru primul tur al calificărilor Cupei Davis din cauza unei accidentări, a anunţat Federaţia Sârbă de Tenis (TSS), potrivit Reuters.

Djokovic, care urma să reprezinte Serbia în întâlnirea cu Danemarca de la Copenhagam din 31 ianuarie-2 februarie, s-a retras din cauza unei accidentări la ischiogambieri în meciul din semifinalele Australian Open cu Alexander Zverev de săptămâna trecută, relatează News.ro.

Sârbul, de 24 de ori campion de Grand Slam, a fost huiduit de publicul de la Melbourne Park. El a reacţionat postând o fotografie cu un RMN, cu menţiunea: „M-am gândit să las asta aici pentru toţi „experţii” în leziuni sportive”.

Djokovic, în vârstă de 37 de ani, a făcut parte din echipa Serbiei care a câştigat Cupa Davis în 2010 în urma unei victorii memorabile împotriva Franţei la Belgrad.

„Suntem slăbiţi de faptul că nu a joacă Novak, dar suntem încă setaţi pe victorie. Danezii au un mare jucător în Holger Rune, dar şi jucătorii noştri sunt mari şi cred în echipa mea”, a declarat căpitanul Serbiei, Viktor Troicki.

