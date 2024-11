Novak Djokovic, cea mai slabă clasare din ultimii doi ani din clasamentul ATP

Absent de pe teren de ceva timp, Novak Djokovic a pierdut puncte importante în clasamentul ATP, ierarhie unde continuă să coboare. În această săptămână, Nole se găsește pe 6. Este cea mai slabă clasare a sârbului începând din noiembrie 2022.

Fără să joace la Mastersul de la Paris, dar nici la Turneul Campionilor, Nole a pierdut 1300 de puncte, iar acum se găsește pe locul 6, o coborâre de un loc.

Podiumul este neschimbat: lider se menține Jannik Sinner, în timp ce Alexander Zverev și Carlos Alcaraz îl urmează pe italian.

Cum arată TOP 10 ATP

1 Jannik Sinner 10.330 puncte

2 Alexander Zverev 7315

3 Carlos Alcaraz 6810

4 Daniil Medvedev 4830

5 Taylor Fritz 4300 (+1 loc)

6 Novak Djokovic 3910 (-1 loc)

7 Casper Ruud 3855

8 Andrey Rublev 3760 (+1 loc)

9 Alex de Minaur 3745 (-1 loc)

10 Grigor Dimitrov 3350

ATP Rankings Update: Novak Djokovic slides down to lowest ranking since November 2022 #Tennis https://t.co/Wk9sRMXk5h

— TennisUpToDate (@TennisUpToDate2) November 11, 2024