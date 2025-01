Novak Djokovic, în turul doi la Australian Open – Calificare cu set pierdut împotriva locului 107 ATP

Novak Djokovic, de zece ori campion la Melbourne, s-a calificat luni în turul al doilea de la Australian Open 2025. Sârbul a revenit de la 0-1 la seturi pentru a-l învinge pe Nishesh Basavareddy, jucător din afara primelor o sută de locuri mondiale.

Nole a părut ușor „ruginit” în primul set al partidei, unul în care nu s-a deplasare așa cum și-ar fi dorit și în care a comis destul de multe erori.

Sârbul a cedat primul set cu 6-4, iar după acest moment a dat semnul revenirii.

A început să se miște mult mai bine de pe baseline, a intrat în scenă și forehandul lui Nole, iar al șaptelea favorit de la Melbourne a trecut la conducerea duelului.

Djokerul a câștigat următoarele trei seturi, scor 6-3, 6-4, 6-2, și a obținut astfel calificarea în turul al doilea. Meciul de pe Rod Laver Arena a durat două ore și 57 de minute.

Novak Djokovic defeats Nishesh Basavareddy 4-6 6-3 6-4 6-2 and advances to the 2nd Round at the Australian Open. #AusOpen #AO2025 pic.twitter.com/SRI9DZiPRa

Novak Djokovic gets his first win with Andy Murray in the stands as his coach.

Djokovic after beating Basavareddy in Australian Open R1

“What was it like playing a guy who has a picture of you on his WhatsApp profile pic?”

Novak: “I don’t know what to say to that to be honest” 😂 pic.twitter.com/yGTf3vdw2W

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 13, 2025