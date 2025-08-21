Noul Spital Județean din Reșița, propunere pentru parteneriat public privat / Primar: ”În acest scenariu, managementul ar fi preluat de partenerul privat, care ar asigura finanțarea și eficiența administrativă”

Construcția noului Spital Județean din Reșița se confruntă cu dificultăți majore. Deși proiectul a fost depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în decembrie 2024, sursa de finanțare rămâne încă incertă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Primarul Ioan Popa recunoaște situația critică.

„Este vorba despre bani mulți. A existat un credit BEI (Banca Europeană de Investiții), antamat de Ministerul Sănătății, de aproximativ 3 miliarde de euro, care trebuia să fie direcționat către investiții în sănătate. Proiectul nostru a fost depus, dar momentan nu avem informații clare despre finanțare”, a declarat edilul Reșiței.

În ciuda incertitudinilor, primarul Ioan Popa subliniază că proiectul nu a fost „o muncă irosită”. Una dintre variantele de finanțare ar putea fi implementarea unui parteneriat public-privat (PPP), după modelul occidental.

„Parteneriatul public-privat funcționează foarte bine în Europa Occidentală. În România, legislația nu a fost favorabilă, dar recent au avut loc schimbări care ar putea permite atragerea de investitori instituționali și fonduri de investiții în domeniul sănătății. În acest scenariu, managementul ar fi preluat de partenerul privat, care ar asigura finanțarea și eficiența administrativă”, a explicat Ioan Popa.

Un exemplu de PPP de succes în România este Apa Nova București, iar edilul Reșiței speră că acest model ar putea fi replicat și în domeniul medical.

Noul spital ar urma să înlocuiască actuala unitate medicală, care funcționează în trei locații separate din oraș. Proiectul include: 500 de paturi pentru pacienți; săli de operație moderne, echipate la standarde europene; sisteme avansate de igienizare și sterilizare; infrastructură medicală adaptată nevoilor actuale și viitoare ale comunității.

Obiectivul principal este centralizarea serviciilor medicale într-o singură clădire, pentru a crește eficiența actului medical și pentru a asigura condiții moderne atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.

Construcția noului spital reprezintă una dintre cele mai importante investiții pentru sănătatea județului Caraș-Severin. Actuala infrastructură medicală este depășită și fragmentată, ceea ce afectează calitatea și rapiditatea actului medical.

În plus, atragerea unei finanțări sigure, fie din fonduri europene, fie printr-un parteneriat public-privat va determina nu doar realizarea spitalului, ci și o mai bună gestionare a resurselor în sistemul sanitar.