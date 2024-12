Noul șef al Camerei Deputaților, goluri ciudate în formarea sa educațională: A urmat doi ani la un liceu, un an pauză, alți doi ani la alt liceu, un an la o facultate, alți trei ani pauză

Noul șef al Camerei Deputaților, social-democratul Ciprian Șerban, la cei 39 de ani, se află deja la al treilea mandat în Parlament, iar conform datelor apărute în presă, acesta a fost și membru al PPDD (fostul partid fondat de Dan Diaconescu), fiind implicat și într-un dosar de corupție.

În CV-ul lui Ciprian Șerban apar o serie de goluri ciudate la capitolul educație. Mai precis, acesta a făcut un an de liceu în Piatra Neamț, la liceul Gheorge Cartianu. Apoi are o pauză de doi ani, pentru a consemna ulterior alți doi ani la liceul Roznov (2004-2006). A urmat un an de facultate la Iași (Universitatea Petre Andrei, Facultatea de Științe Politice, 2008-2009) și iar a avut o pauză de trei ani, pentru ca mai apoi să consemneze Academia de Studii Economice din București, în intervalul 2012-2015.

Claudiu Șerban a fost consilier județean în Neamț din 2012 până în 2016, o perioadă scurtă a deținut funcția de city manager în Primăria Orașului Roznov și apoi a devenit deputat.

Înainte să intre în PSD, acesta a trecut pe la UNPR (partidul lui Gabriel Oprea) și PP-DD (partidul lui Dan Diaconescu), conform informațiilor prezentate de România Curată.

Presa ieșeană a relatat că trei silvicultori au fost anchetați și, ulterior, condamnați, după ce au primit mită în anul 2012 de la o companie reprezentată atunci de deputatul social-democrat Ciprian Șerban. La mijloc era un contract pentru amenajarea unei păduri.