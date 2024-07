Noi violenţe la Dublin / Protest în zona unei localități unde urmează să fie găzduiți 500 de migranți

Noi incidente au avut loc vineri seară în capitala irlandeză Dublin, în zona unei locaţii unde urmează să fie găzduiţi 500 de migranţi, trei poliţişti fiind răniţi în aceste confruntări cu manifestanţii care s-au opus instalării solicitanţilor de azil, relatează AFP, transmite Agerpres.

Manifestanţii s-au adunat în faţa unei foste fabrici care a fost transformată în centru pentru găzduirea solicitanţilor de azil. Potrivit poliţiei, forţele de ordine au fost atacate de manifestanţi cu pietre, cărămizi şi alte obiecte şi au răspuns folosind bastoane de cauciuc şi spray-uri cu piper. Trei poliţişti au fost răniţi, iar unul dintre ei a fost transportat la spital cu răni faciale, iar la faţa locului a fost declanşat un incendiu stins apoi de pompieri. Un protestatar a fost arestat.

Cat and mouse game was observed in Coolock, Dublin, Ireland today between police and the anti-migrant protestors. More footage.#BREAKING #Ireland #Dublin #CoolocksaysNo pic.twitter.com/KRdskCSBG6

— Target Reporter (@Target_Reporter) July 19, 2024