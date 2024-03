Noi represiuni în Rusia: Jurnalistul și bloggerul rus Roman Ivanov a fost condamnat la şapte ani de închisoare pentru că a criticat invazia din Ucraina

Un jurnalist şi blogger rus, Roman Ivanov, a fost condamnat miercuri la şapte ani de închisoare pentru că a postat pe reţelele de socializare mesaje care criticau invazia din Ucraina, într-un nou exemplu de represiune în Rusia, transmite News.ro.

Tribunalul din Korolev, un orăşel aflat la şase kilometri nord-est de Moscova, l-a găsit pe Ivanov, în vârstă de 51 de ani, vinovat de „răspândirea de informaţii false” despre armata rusă în trei mesaje publicate pe reţeaua de socializare rusă VKontakte şi pe Telegram.

Unul dintre mesaje se referea la evenimentele din oraşul ucrainean Bucea, unde cadavrele unor civili ucişi au fost descoperite în aprilie 2022, Kievul acuzând armata rusă de masacre, ceea ce Moscova a negat întotdeauna.

Imediat după anunţarea verdictului, susţinătorii săi de pe coridoarele tribunalului au scandat: „Roma (prescurtare de la Roman), suntem cu tine. Nu eşti singur”, potrivit unui jurnalist AFP aflat la faţa locului.

Mama sa, Alla Ivanova, intervievată de presă, a denunțat o acuzaţie „fabricată” de la zero. „El se lupta pentru oameni, îi ajuta”, a spus ea.

„A fost un pretext pentru a scăpa de Roman”, a denunţat soţia sa, Maria Nekrassova, în vârstă de 36 de ani, anunţând că „bineînţeles, vom face apel”.

„Într-o zi, se va face dreptate”, a declarat Natalia Ivanova, sora lui Ivanov.

Unul dintre cunoscuţii jurnalistului, Anton Kuzmenko, în vârstă de 54 de ani, a subliniat că acesta a fost „judecat de aceiaşi oameni cărora li s-a opus în activitatea sa jurnalistică”.

„Acest lucru atestă nedreptatea”, a afirmat el.

A Russian court on Wednesday sentenced journalist Roman Ivanov to seven years in prison for criticizing the war in Ukraine on social media.

Read more here: https://t.co/RvNnw9coas pic.twitter.com/RbnRyIeRUJ

— The Moscow Times (@MoscowTimes) March 6, 2024