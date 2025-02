Noi probleme pentru Ange Postecoglu: Accidentarea lui Drăgușin o obligă pe Spurs să aducă cel puțin un fundaș central în ultimele zile de transferuri

Jucătorul român Radu Drăgușin, fundașul titular al celor de la Spurs din ultima perioadă, a suferit o accidentare la genunchi în ultimul meci al echipei, împotriva lui Elfsborg, în Europa League (victorie 3-0), și se pare că va fi una „serioasă”, așa cum informează Fabrizio Romano. În acest context, Ange Postecoglu și asociații săi se gândească la înlocuitori.

Spurs suferă din punct de vedere defensiv, iar Drăgușin a însemnat câteva meciuri bune singurul fundaș central de meserie din echipa lui Postecoglu. Totuși, revenirea lui van de Ven acoperă o parte din marele gol din apărarea londonezilor.

Cei de la Tottenham caută să aducă cel puțin un fundaș central în ultimele momente ale mercato-ului de iarnă. Printre numele vehiculate se numără apărătorul celor de la Milan, englezul Fikayo Tomori.

🚨⚪️ Tottenham internally feel that Radu Dragusin’s knee injury could be serious, at least one and eventually two centre back will be joining in the final days.

Negotiations ongoing for Fikayo Tomori and more options in the shortlist. pic.twitter.com/6IWGxVfXap

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025