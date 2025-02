Noi imagini cu ministrul transporturilor Sorin Grindeanu alături de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă / În referatul DIICOT se arată că familia Vicol Ciorbă a cheltuit 170.000 de euro în Nuba, unde a fost și Grindeanu / Ministrul Transporturilor: Mi-am plătit consumația și am bonuri

În spațiul public apar tot mai multe imagini de la petreceri ale ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu alături de familia Vicol Ciorbă, aflați acum în arest în dosarul escrocheriei Nordis. Ultimele astfel de imagini au apărut joi pe Tiktok.

În imagini se vede cum Laura Vicol iese dintr-un local (prezentat de paparazzi drept un restaurant de lux din Herăstrău), urmată de Sorin Grindeanu și Vladimir Ciorbă. Paparazzi susțin că imaginile sunt filmate vara trecută, iar cei trei ar fi petrecut în restaurant 3 ore și jumătate și ar fi băut 5 sticle de vin. Paparazzi notează că Grindeanu a plecat cu mașina soților Vicol Ciorbă, un Mercedes GLS 300, în condițiile în care ministrul ar fi renunțat la SPP.

În alte imagini publicate pe 5 februarie de B1tv, Sorin Grindeanu poate fi văzut la o masă într-un club alături de Laura Vicol.

Ce spune Sorin Grindeanu

”Într-adevăr am ieșit, de câteva ori, să socializez cu Laura Vicol, la acel moment colegă de partid și de Parlament. La aceste ieșiri ni se alătura și soțul ei sau alți colegi de partid/de Parlament! În ceea ce privește nota de plată, în mod sigur eu am plătit – cel puțin – partea mea, deoarece așa obișnuiesc. După cum bine știți, cu privire la bonuri, am obiceiul să le păstrez dacă acestea au o valoare mare”, a declarat ministrul Grindeanu pentru G4media.ro.

El a precizat că a pus la dispoziția G4media.ro note de plată ale consumației de 1 decembrie 2023 de la Nuba Chalet din Brașov, publicate deja de G4media.ro aici.

Primele imagini cu Sorin Grindeanu și Laura Vicol în Nuba au fost publicate de Puterea în noiembrie 2022.

În ianuarie 2024, G4media.ro a publicat facturile achitate de Sorin Grindeanu la Nuba Chalet în Poiana Brașov la petrecerile de Ziua Națională din 2022 și 2023, alături de Laura Vicol. Pe atunci, ea era deputat PSD și șefa Comisiei Juridice din Camera deputaților.

G4media.ro nota că familia Vicol Ciorbă a călătorit la Brașov cu un tren special, iar ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a achitat o notă de plată de 4.100 de lei ăentru consumație și cazare în 24 de ore.

Cele mai scumpe feluri/băuturi de la consumație au fost două Entertain Steak (2 X 249 lei porția) și două sticle de vin Recaș Muse by night (2 X 220 lei sticla).

Sursa Foto: G4Media.ra/ Cele două note de plată achitate la Nuba de Sorin Grindeanu

Ulterior, pe diverse site-uri au apărut imagini cu Sorin Grindeanu alături de Laura Vicol la Nuba în Poiana Brașov. Vezi aici și aici.

În noiembrie, G4media.ro a arătat că iderul PSD, Marcel Ciolacu, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu și deputata PSD Laura Vicol, împreună cu copiii lor, au zburat de la Monaco în București la sfârșitul lui mai 2022 cu un avon privat închiriat de Nordis după ce au fost la Marele Premiu de Formula 1.

Ce spun procurorii DIICOT

În referatul DIICOT cu propunerea de arestare a soților Vicol Ciorbă figurează suma de 864.000 lei, adică peste 170.000 euro, bani care ar fi fost cheltuiți în Nuba Chalet din Poiana Brașov. Procurorii spun că suna a fost trecută la cheltuieli de protocol.

Explicațiile ministrului Sorin Grindeanu

Contactat joi de Digi 24, Grindeanu a spus că a fost alături de fosta deputată PSD la o petrecere de 1 Decembrie, în 2023, dar a adăugat că și-a plătit singur nota de plată. De altfel, numele lui Sorin Grindeanu nu apare în referatul procurorilor și nici nu sunt detaliate aceste cheltuieli făcute în localuri.

În urmă cu 3 zile, după reținerea de către DIICOT a soților Vicol Ciorbă, aflata în Parlament, ministrul Sorin Grindeanu i-a îndemnat pe cei doi să îl denunțe dacă știu că a făcut ceva ilegal.

Sorin Grindeanu a mai declarat că a cunoscut-o pe Laura Vicol în 2020, când a intrat în Parlament. El susține că s-a întâlnit ultima dată cu ea în septembrie anul trecut, în Parlament.

„Nu eu am hotărât să devină șefă de comisie, nu eu am hotărât să fie cineva șef de comisie sau nu. Pot să vă spun următorul lucru, și vreau să trecem dincolo de aceste insinuări. Dacă s-a făcut ceva ilegal de către mine, că nu îmi permit să vorbesc de altcineva, ăsta e un moment foarte bun să se spună acest lucru. Îndemn pe toată lumea, inclusiv familia amintită de dumneavoastră, dacă știe ceva ilegal făcut de Sorin Grindeanu să facă denunțuri, fiind într-un moment extraordinar de bun. Nu mă tem de nimic”, a declarat Sorin Grindeanu în Parlament marți.

Despre călătoriile private cu Nordis, despre care a scris G4Media, ministrul Transporturilor a susținut, din nou, că „oriunde am fost, eu mi-am plătit”.

„Aceste lucruri mă fac să fiu cât se poate de relaxat din acest punct de vedere. N-am mers pe banii nimănui, ca să închid acest subiect. În momentul în care am fost undeva nu era nimeni anchetat”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a spus că nu știa de acuzațiile care i se aduc firmei Nordis: „Normal că nu”.

Întrebat dacă va face publice facturile privind zborurile cu Nordis, Sorin Grindeanu a spus că el asta a propus încă de la izbucnirea scandalului „și celorlalți doi colegi de partid” (n.red.: Marcel Ciolacu și Alfred Simonis), însă a dat de înțeles că nu i s-a permis să facă acest lucru.

„Eu asta le-am propus și celorlalți doi colegi de partid. Eu am înțeles atunci să mă supun unei strategii a fostului candidat la prezidențiale. Dar da, nu am nimic de ascuns, pot să le dau”, a spus Sorin Grindeanu.