Noi descoperiri ar putea contribui la oferirea de tratamente viitoare pentru infertilitate

O moleculă prezentă în niveluri ridicate în mucoasa uterină ar putea juca un rol-cheie în capacitatea unei femei de a rămâne însărcinată, sugerează noi descoperiri ale cercetătorilor australieni, transmite News.ro.

Cercetarea, condusă de Departamentul de obstetrică, ginecologie şi sănătatea nou-născuţilor de la Universitatea din Melbourne şi spitalul Royal Women’s, şi publicată recent în Proceedings of the National Academy of Sciences-PNAS, ar putea deschide noi căi pentru tratamente ţintite şi cercetări viitoare privind infertilitatea.

În lucrare, echipa de cercetare a identificat că nivelurile moleculei miR-124-3p au fost crescute în mucoasa uterină, endometru, la femeile cu infertilitate inexplicabilă, contribuind potenţial la neospitalitatea endometrului pentru ataşarea embrionului.

Înainte ca un embrion să se poată implanta, endometrul suferă modificări pentru a deveni receptiv la un embrion într-un interval scurt de timp pe durata ciclului menstrual.

Dr. Eva Dimitriadis de la departamentul de obstetrică, ginecologie şi sănătatea nou-născuţilor din cadrul universităţii din Melbourne şi medic la spitalul Royal Women’s a explicat că terapiile ţintite pentru a reduce această moleculă ar putea ajuta pacientele care se supun fertilizării in vitro (FIV) să obţină rate mai mari de succes.

”Am descoperit că unele femei cu fertilitate inexplicabilă au niveluri ridicate ale moleculei miR-124-3p în mucoasa uterină”, a declarat miercuri dr. Dimitriadis, într-un comunicat.

”Credem că această moleculă perturbă funcţia normală a celulelor şi împiedică ataşarea embrionului. Prin identificarea nivelurilor de miR-124-3p dereglate ca o cauză potenţială a eşecului implantării embrionului, putem dezvolta intervenţii specifice pentru a îmbunătăţi mucoasa endometrială în momentul implantării embrionilor şi pentru a spori şansele de reuşită a sarcinii pentru un număr semnificativ de femei”, scriu cercetătorii.

Pentru a-şi valida ipoteza, echipa a dezvoltat o nouă modalitate de a controla molecula în mucoasa uterină a şoarecilor. Atunci când a fost crescută artificial în mod specific şi numai în momentul în care embrionii urmau să se implanteze. Echipa a constatat că în aceste modele, embrionii nu au reuşit să se ataşeze ferm şi să se implanteze.

Studiul a fost efectuat, de asemenea, pe celule umane, unde scăderea nivelului moleculei în celulele endometriale la femeile care au probleme în a rămâne însărcinate a facilitat ataşarea embrionilor, ceea ce demonstrează că ţintirea miR-124-3p ar putea deveni o nouă modalitate atât de diagnosticare, cât şi de tratare a infertilităţii legate de uter.

”Am demonstrat că putem controla această moleculă în mucoasa uterină a şoarecilor în timpul celui mai important moment pentru ataşarea embrionilor. Acest lucru a dus la eşecul implantării embrionilor”, a declarat prof. dr. Dimitriadis.

Studiul evidenţiază potenţialul de ţintire a moleculei miR-124-3p ca o nouă modalitate de diagnosticare şi tratare a infertilităţii legate de problemele uterine, oferind o nouă direcţie în acest domeniu de cercetare. Totodată, molecula ar putea servi ca biomarker pentru a identifica femeile cu infertilitate determinată de endometru.

Oameni de ştiinţă şi specialişti de la Clinica Monash de fertilizare in vitro, Institutul de cercetări medicale Hudson, şi universităţile Monash, ambridge şi Jenderal Soedirman au contribuit la această cercetare.