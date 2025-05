Nicușor Dan: Sunt onorat să primesc un mesaj de felicitare din partea senatorilor americani Jeanne Shaheen, Thom Tillis, Chris Coons, Pete Ricketts, Chris Murphy și Katie Britt / În numele cetățenilor români care m-au ales președinte, vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră calde și pentru sprijinul puternic

Președintele ales al României a mulțumit unui grup de șase senatori americani care l-au felicitat pentru câștigarea alegerilor prezidențiale.

„Sunt onorat să primesc un mesaj de felicitare din partea senatorilor americani Jeanne Shaheen, Thom Tillis, Chris Coons, Pete Ricketts, Chris Murphy și Katie Britt.

În numele cetățenilor români care m-au ales Președinte, vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră calde și pentru sprijinul puternic.

România și Statele Unite împărtășesc un parteneriat profund și durabil, construit pe valori comune și un angajament comun pentru democrație, stabilitate și prosperitate.

Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a consolida alianța noastră, pentru a sprijini Ucraina, pentru a stimula cooperarea energetică și pentru a promova securitatea și idealurile noastre democratice comune.

Împreună, putem construi un viitor mai luminos pentru ambele noastre națiuni”, a scris Nicușor Dan pe rețeaua X.

I am honored to have received a message of congratulations from U.S. Senators Jeanne Shaheen, Thom Tillis, Chris Coons, Pete Ricketts, Chris Murphy, and Katie Britt.

On behalf of the Romanian citizens who elected me President, I thank you for your warm words and strong support.…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 21, 2025