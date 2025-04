Nicuşor Dan spune că jumătate dintre locurile de joacă nu pot fi modernizate din cauza bugetului mic

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, spune că jumătate dintre locurile de joacă administrate de Municipalitate nu pot fi modernizate din cauza bugetului mic pe care îl are PMB în acest an, transmite Agerpres.

El menţionează că au fost semnate contractele şi că furnizorii sunt pregătiţi pentru executarea amenajărilor, dar că PMB nu poate achita sumele necesare.

„Faptul că noi avem un buget mai mic ne obligă să reducem multe din lucrurile pe care am vrea să le facem. De exemplu, bucureştenii reclamă de mult timp că nu am schimbat toate locurile de joacă, ne-am oprit la jumătate. Avem contractul semnat, furnizorii sunt gata, numai banii nu îi avem. Şi nu o să îi plătim, pentru că nu îi avem. Nu o să schimbăm cealaltă jumătate a locurilor de joacă până când situaţia financiară a primăriei se va consolida”, a declarat edilul general, joi, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PMB.

În ce priveşte proiectul pentru modernizarea liniei 5 de tramvai, Nicuşor Dan a afirmat că în bugetul pentru 2025 au fost prevăzute 80 de milioane de lei pentru finalizarea lucrării. Această sumă include şi o datorie de 30 de milioane de lei, pentru lucrări deja executate.

„În momentul acesta, din punct de vedere tehnic, se vor tăia nişte copaci, se va extinde şoseaua în dreptul noilor refugii, pentru că sunt noi normative despre cum trebuie să fie refugiile de tramvai, cât de late trebuie să fie. Ele nu mai pot să fie aşa de înghesuite cum erau cele iniţiale şi trebuie să extindem refugiul şi implicit să ne ducem să tăiem din trotuar şi uneori şi nişte copaci. Aceasta este ce se va întâmpla în perioada imediat următoare. În afară de partea financiară nu există alte restricţii”, a spus Nicuşor Dan.

El a precizat că PMB trebuie să recupereze din fonduri europene o sumă de 200 de milioane de lei, bani cheltuiţi pentru lucrări de termoficare, iar aceşti bani vor permite achitarea datoriilor către firme.

„Pe partea financiară, în sfârşit ajungem la liman. În sensul că anul trecut am plătit 200 de milioane de lei lucrări de termoficare, bani pe care trebuie să îi luăm înapoi din fondurile europene şi din BEI. Pe fonduri europene, în sfârşit am trecut avizul de la DG Competition – asta s-a întâmplat săptămâna asta sau la sfârşitul săptămânii trecute – şi acum sunt nişte formalităţi pentru ca şi lucrările de anul trecut şi lucrările pe care le-am făcut anul acesta să fie decontate de către Ministerul Fondurilor Europene. Şi o să avem pe cash flow un plus de 200 de milioane care va regla multe probleme şi o să plătim în primul rând datoriile care sunt acumulate”, a spus Nicuşor Dan.