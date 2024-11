Nicuşor Dan: Decizia CCR de renumărare a voturilor este nejustificată / Nu există vreo garanţie ca acest proces de renumărare să fie unul corect, ne ducem într-o zonă greu controlabilă

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, consideră nejustificată decizia Curţii Constituţionale a României de renumărare a voturilor din primul tur al alegerilor prezidenţiale, din două motive. Primul, pentru că a tratat contestația unui candidat care a obținut 1% și care, în mod evident, nu are nicio șansă să intre în turul II. Al doilea motiv, în opinia primarului general, este că induce o disproporție între măsura care s-a luat acum și alte măsuri care s-au luat la alte tipuri de alegeri.

„Vă aduc aminte că la alegerile din vara aceasta, locale și europarlamentare, au fost sute de oameni care pe semnătură proprie au spus că au votat cu un partid și votul lor nu s-a regăsit pe buletinul de vot. Adică aveau zero și atunci nu este firesc ca, în situații care sunt vădit disproporționate, soluția să fie inversă”, a afirmat el.

Totodată, în opinia primarului general, nu există vreo garanție ca procesul de renumărare să fie unul corect. „Pentru că avem niște saci cu voturi despre care nu știm cu exactitate unde au stat în această perioadă, nu avem reprezentanți ai tuturor partidelor la renumărare. Deci ne ducem într-o zonă care este foarte greu controlabilă și în care oamenii își pierd încrederea și mai mult în instituțiile statului”, a precizat Nicușor Dan.

Întrebat dacă le recomandă oamenilor să iasă în stradă în semn de protest față de decizia CCR, edilul Capitalei a spus că el așteaptă ca instanțele, respectiv Curtea de Apel sesizată de USR, să ia cea mai bună decizie „în situația nefericită care s-a creat”.

Legat de manifestațiile studenților, Nicușor Dan a mai spus că aceste alegeri și dezbaterea din jurul lor nu trebuie să ducă la o nouă ruptură în societatea românească. „Spun asta pentru că am văzut manifestațiile tinerilor din orașele din România și am văzut acolo și mesaje care unesc, care vorbesc de instituții, de democrație, de Europa, dar am văzut și mesaje care dezbină, mergând până acolo la a insulta punctul de vedere al celuilalt și asta nu e bine. Bineînțeles că fiecare poate să se manifeste cum crede de cuviință, dar eu cred că nu trebuie să mai aducem o ruptură în societate tocmai pentru ca în viitor să putem să luăm deciziile corecte împreună”, a precizat el.

Nicușor Dan a îndemnat ca toată atenția să se îndrepte acum către alegerile parlamentare de duminică, 1 decembrie, pentru că sunt „cele mai importante dintre alegerile pe care le-am avut sau le vom avea în cursul acestui an”, urmând ca toată săptămâna viitoare să se discute despre consecințele deciziilor pe care Curtea Constituțională, eventual instanțele, le iau.

„Există o ancoră pe care se bazează și stabilitatea, securitatea, democrația și economia din România și ancora este apartenența la Uniunea Euroăpeană și la NATO. Și multe din lucrurile pe care le-am spus și pe care românii le cunosc ar fi mult mai rele dacă România nu ar fi in UE și NATO, de aceea îndemnul meu pentru pomâine, pentru duminică, este ca oamenii să meargă la vot să se informeze și să voteze pentru acele partide care nu pun în discuție apartenența noastră la UE și la NATO și dacă se poate pentru cele mai democratice dintre ele pentru că alegerile de duminică sunt cele mai importante dintre alegerile pe care le-am avut sau le vom avea în cursul acestui an.”, a conchis primarul general.