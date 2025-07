Secretarul fundației legionare Ion Gavrilă Ogoranu: Președintele Nicușor Dan este un om integru, face tot posibilul să fie un președinte al tuturor românilor / Încearcă să medieze între contrarii, să le apropie

Președintele Nicușor Dan a declarat luni că ”este legitim să promovezi rezistența anticomunistă din munții Făgăraș” și că nu crede că ”dacă fondezi o asociație cu caracter legionar, trebuie să faci pușcărie”. Șeful statului s-a referit la asociație care se ocupă de promovarea rezistenței din munții Făgăraș, pe care nu a numit-o, însă cel mai probabil este vorba de Fundația Ion Gavrilă Ogoranu, singura care se ocupă cu astfel de evenimente și care l-a lăudat pe șeful statului pentru atacarea la CCR a legii care înăsprea pedepsele pentru propagandă legionară.

Unul dintre conducătorii Fundației „Ion Gavrilă Ogoranu”, secretarul Florin M. Dobrescu, a distribuit, joi, pe Facebook, anunțul oficial al Administrației Prezidențiale referitor la motivele pentru care președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea privind antisemitismul. Dobrescu a scris într-un comentariu la propria postare că: „[…] Președintele Nicușor Dan este un om integru, face tot posibilul să fie un președinte al tuturor românilor. E un democrat autentic, nu doar în declarații. Încearcă să medieze între contrarii, să le apropie, nu se poziționează alături de una din ele împotriva celeilalte. E un om al reconcilierii în societatea românească. Și e nevoie de așa ceva, căci suntem atât de dezbinați și îndușmăniți, încât mai e puțin și ne ia dracu’.”

Fundația Ion Gavrilă Ogoranu a fost înființată în anul 2008, iar în 2011 și-a dobândit caracterul juridic prin înscriere la Judecătoria Sectorului 5 București. Scopul declarat al acesteia este “cinstirea şi păstrarea vie a memoriei luptătorilor pentru libertatea si demnitatea naţiunii române în decursul deceniilor de represiune prin care a trecut România în ultimul secol”. Ion Gavrilă Ogoranu a fost liderul unui grup anticomunist de luptători în munți, activând în Munții Făgăraș, membru al tineretului Mișcării Legionare, precum și ideolog de extrema dreaptă.

Fundația organizează și în acest an, în perioada 18-20 iulie, la Sâmbăta de Sus, ediția a 16-a a ”Zilelor Rezistenței”. Fundația a organizat și evenimente de comemorare a liderului legionar Zelea Codreanu.

Comemorările ținute în public, la Tâncăbești, pentru Zelea Codreanu datează, conform datelor publicate de Mișcarea Legionară, din 1994, adică de 30 de ani. Potrivit Radio Europa Liberă, Troița la care se strâng legionarii vechi și noi, an de an, a fost amplasată în 1993, de Fundația Gavril Ogoranu, pe locul unde au fost executați liderul legionar împreună cu Nicadorii și Decemvirii.

În 2024 atât ea, cât și organizația „Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei” a un fost interzise de la organizarea activităților în Liceul Teoretic „Theodor Pallady” din București, în urma reclamării caracterului extremist ala cestora de către un părinte, relatează Radio Europa Liberă.

În mai 2025, o analiză Context.ro a indicat cum membrii ai Organizației Ogoranu s-au întâlnit cu reprezentanți ai organizației neo fasciste rusești „Brotherhood of Academists” în cadrul Forumului Păcii de la Paris (10 mai). Florin Dobrescu a negat vehement susținerea atât a candidatului Cățin Georgescu, cât și a lui George Simion, și a catalogat fundația drept una democratică. Totuși, Dobrescu a recunoscut, în cadrul unui articol din Buciumul că este organizatorul comemorării anuale de la Tâncăbești

Președintele Nicușor Dan a explicat luni că a atacat la Curtea Constituțională legea care vizează interzicerea organizațiilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, deoarece consideră legitim ”să faci o organizație care să promoveze rezistența anticomunistă din munții Făgăraș” chiar dacă în rândul acesteia sunt peersoane care au făcut parte din mișcarea legionară.

„ În orașul Făgăraș există o asociație care se ocupă de promovarea rezistenței din munții Făgăraș. Face expoziții, tot felul de evenimente de felul ăsta. Între membrii asociației din munții Făgăraș sunt câteva persoane care, între timp, au fost parte din mișcarea legionară. Întrebarea este: această asociație are sau nu are caracter legionar? Pentru că legea nu ne spune. Și dacă are caracter legionar, oamenii ăștia trebuie să facă pușcărie sau nu? Pentru că legea ne spune că dacă fondezi o asociație cu caracter legionar, trebuie să faci pușcărie. Eu cred că nu. Eu cred că este legitim să promovezi rezistența anticomunistă din munții Făgăraș”, a declarat Nicușor Dan într-o conferință de presă.

Nicușor Dan a enunțat o posibilă restrângere a libertății de exprimare, a dreptului la informare și a accesului la cultură în absența unor definiții clare, atunci când a sesizat Curtea Constituțională cu privire la această lege.

Președintele Federației Comunităților Evreiești din România, deputatul Silviu Vexler, a anunțat că renunță la Ordinul Național pentru Merit pe care a primit-o din partea Statului Român, după ce președintele Nicușor Dan a atacat joi la Curtea Constituțională o lege care completează legislația ce vizează interzicerea organizațiilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob.

În luna iunie, Parlamentul României a actualizat legislația existentă care interzice celebrarea liderilor sau a imaginii fasciste, la propunerea deputatului evreu Silviu Vexler, introducând pedepse cu închisoarea pentru promovarea antisemitismului și a xenofobiei prin intermediul platformelor de socializare, relatează Jerusalem Post.

Proiectul de lege a majorat, de asemenea, pedepsele cu închisoarea pentru crearea sau apartenența la organizații rasiste.