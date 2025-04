Nicuşor Dan: Dacă alegerile ar fi astăzi, George Simion ar fi în turul doi / Lupta pentru locul doi se dă între mine, Crin Antonescu şi Victor Ponta

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a declarat că dacă alegerile ar avea loc astăzi, atunci candidatul AUR, George Simion ar fi în turul al doilea. Nicuşor Dan a precizat că lupta pentru celălalt loc din finală se dă între el, candidatul coaliţiei de guvernare, Crin Antonescu şi candidatul independent Victor Ponta, transmite News.ro.

Nicuşor Dan a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, cu cine se luptă pentru intrarea în finala prezidenţială, cu Victor Ponta sau cu Crin Antonescu, având în vedere că în urmă cu câteva zile a prezentat un sondaj în care Ponta era de poziţia a doua.

”Asta era înainte de episodul cu Dunărea, cu Porţile de Fier. Sunt oameni în care am încredere, sociologi cu care am mai lucrat, care înainte de asta băgau mâna în foc că Victor Ponta este înainte de Crin Antonescu. Mai departe de atât o să facem sondaje, adică am început să facem un sondaj dar care nu a ieşit încă”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat dacă se consideră favorit să intre cu George Simion în finala prezidenţială.

”Dacă alegerile ar fi astăzi, fără discuţie George Simion ar fi în turul doi”, a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă preşedintele AUR ar intra în turul doi cu 30% din voturi, Nicuşor Dan a răspuns: ”Probabil da. Şi lupta pentru locul 2 se dă între mine, Crin Antonescu şi Victor Ponta”.

Nicuşor Dan a precizat că nu ştie ordinea celorlalţi candidaţi.

”N-am sondaj. S-au întâmplat şi chestiunea asta din USR şi povestea cu Victor Ponta. Nu am date ca să mă pronunţ în momentul ăsta”.

El a fost solicitat să precizeze dacă mai este valabilă propunerea făcută Elenei Lasconi şi lui Crin Antonescu ca să rămână în competiţie cel mai bine plasat candidat pro-occidental.

”Nu mai există acest scenariu şi eu am avut o chestiune foarte onestă, am pus-o pe masă şi s-a făcut foarte, foarte mult zgomot care a luat ce am spus eu şi a spus nu mai are încredere în el, vrea să se retragă, adică un întreg cor de trompete care au spus lucrul ăsta, ceea nu mi-a plăcut deloc. Deci în momentul ăsta suntem în linie dreaptă şi sper să intru în turul doi ca să facem schimbarea de care România are nevoie”, a precizat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă mai există vreo şansă, cel puţin teoretic, de a se retrage din cursa prezidenţială în favoarea altui candidat, Nicuşor Dan a răspuns: ”Nu. În momentul ăsta s-a terminat, mergem în linie dreaptă până la turul întâi”.

Nicuşor Dan a fost întrebat dacă în vara anului trecut Elena Lasconi i-a propus să candideze la alegerile prezidenţiale.

”N-am avut o discuţie cu dânsa, dar am văzut şi eu ştirea asta la televizor cum cred că aţi văzut-o şi dumneavoastră. Adică a existat această opţiune, dar n-a existat o discuţie şi eu spusesem de zeci de ori că n-o să candidez şi nici n-am candidat”, a explicat Nicuşor Dan.

El a precizat ce anume l-a făcut să se răzgândească din vară şi până în decembrie, când şi-a anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale.

”Ce-am gândit eu în decembrie putem să povestim, dar acum mi se pare că e mult, mult mai clar. Adică ce-am gândit eu în decembrie a fost totuşi e un moment important pentru România şi acum dacă ne uităm la opţiuni Simion, Antonescu, Ponta cred că a fost un gest de responsabilitate din partea mea. Adică oricare dintre ei înseamnă fie mult mai rău – Simion şi chiar şi Ponta, fie păstrarea modului în care funcţionează lucrurile în România acum, o guvernare PSD – Ciolacu, asta este opţiunea Crin Antonescu”, a mai declarat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat dacă a decis să intre în cursa prezidenţială din cauza pericolului reprezentat de Călin Georgescu.

”Au fost două lucruri atunci în decembrie. Eu chiar chiar mă gândeam pentru că politicienii… A fost un şoc pentru toţi şi mulţi politicieni au spus vrem o schimbare reală, am înţeles mesajul românilor. De atunci până acum nu s-a întâmplat nimic. Dar asta a fost şi eu chiar credeam că există opţiunea ca toate partidele pro-occidentale să sprijine candidatura mea pentru că eu eram cel care fusesem validat de electorat, fusesem votat la Bucureşti, realizasem nişte lucruri la Bucureşti, nu furasem la Bucureşti. Chiar credeam că e o opţiune reală pentru partidele pro-occidentale, ăsta a fost motivul”, a subliniat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă şi-a anunţat candidatura pentru că spera să fie candidatul blocului pro-occidental, Nicuşor Dan a afirmat: ”Exact, da, în momentul acela. Deci motivele au fost două. Unu, că s-a schimbat ceva în societate, s-a transmis un mesaj de schimbare, vrem schimbare, pe de altă parte această schimbare putea să fie cu Călin Georgescu sau acum cu George Simion extrem, extrem de nocivă, adică să anuleze toată direcţia occidentală a României. (…) în momentul în care, după ce am luat decizia în interiorul meu, pentru că e o decizie de luat, am făcut un sondaj în care am măsurat încrederea şi inclusiv această perspectivă. Şi am văzut că rezultatele sunt net în favoarea mea. Şi de asta am făcut pasul”.