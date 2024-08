Nicuşor Dan: Cele mai mari două baze sportive ale Bucureştiului nu sunt gestionate de Primăria Capitalei. Dacă vrem să investim în sport, trebuie schimbat raportul între banii primiţi de PMB faţă de cei primiţi de primăriile de sectoare

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat vineri că cele mai mari două baze sportive ale Bucureştiului nu sunt gestionate de Primăria Capitalei şi dacă vrem să investim în sport, trebuie să schimbăm raportul între banii pe care îi primesc primăriile din Bucureşti, primăria Capitalei, faţă de primăriile de sector. El a anunţat că lucrează la Planul Urbanistic General, unde se gândesc la un mare complex sportiv, inclusiv o sală polivalentă, cu bazin de inot dar şi teren de tenis pe care să se organizeze competiţii de un anumit nivel, transmite News.ro.

Primarul Capitalei a declarat la Digi 24 că nu a avut în ultimele zile o discuţie cu Nicolae Ciucă dar are un dialog permanent cu el şi probabil vor aborda şi acest subiect al infrastructurii sportive.

Nicuşor Dan a arătat că există două mari baze sportive, la Lia Manoliu şi cea de la ştrandul Tineretului, în spatele stadionului de rugby, de la Arcul de Triumf.

”Cele mai mari două baze sportive ale Bucureştiului nu sunt gestionate de Primăria Capitalei, sunt gestionate de statul român, prin Agenţia Naţională pentru Sport. Dacă vrem să investim în sport, în Bucureşti şi dacă vrem ca Primăria Capitalei să investească, trebuie să schimbăm raportul între banii pe care îi primesc primăriile din Bucureşti, primăria Capitalei, faţă de primăriile de sector, pentru că noi suntem cei care plătim subvenţia şi mai reparăm nişte linii de tramvai şi s-au dus banii. Cam asta e, pe scurt, Primăria Capitalei azi”, a arătat Nicuşor Dan.

Primarul a mai spus, despre Sala Polivalentă, că au avut pe masă construirea unei săli polivalente pe un teren de la Lia Manoliu.

”Nu am mers înainte cu el pentru că deja acolo este şi stadionul. E foarte bine că noi avem în Bucureşti un stadion, Arena Naţională, numai că el a fost pus greşit. De câte ori are loc un meci sau un eveniment acolo se blochează tot sectorul 2, de aia nu am insistat cu ideea unei săli polivalente pe acea locaţie”, a explicat primarul Capitalei.

Nicuşor Dan Dan a anunţat că lucrează la Planul Urbanistic General, în această toamnă urmând să fie finalizată prima sa variantă.

”Acolo, ne gândim la un mare complex sportiv, inclusiv o sală polivalentă”, a menţioat Nicuşor Dan.

”Dacă cineva are vreo atribuţie, să şi-o exercite. Dacă vrea să ne-o dea nouă, ne ocupăm noi”, a mai spus Nicuşor Dan.

Despre construcţia de bazine de înot, primarul a arătat că în planul urbanistic care cuprinde complexul sportiv intră şi o sală polivalentă şi un mare bazin de înot şi un teren de tenis pe care se vor putea organiza competiţii de un anumit nivel.

Despre Dâmboviţa, Nicuşor Dan a spus că este bună calitatea apei dar problema este accesul, pentru că sunt dale mari de beton care defineşte râul şi cei de la Apele Române insistă ca acestea să rămână.

Primarul a mai afirmat că pe lacurile din preajma Bucureştiului, s-au construit multe ansambluri rezidenţiale care deversează în aceste lacuri şi până nu se va rezolva, va mai dura.