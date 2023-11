Nicuşor Dan: Avem înţelepciunea să construim acele înţelegeri politice pentru ca 2024 să fie fără PSD, “continuatorul statului comunist”

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, consideră PSD „un continuator al statului comunist care nu acceptă ca altcineva să aibă o opinie” şi susţine că există „înţelepciunea” astfel încât să fie construite „înţelegeri politice” pentru ca anul 2024 să fie „fără PSD”, potrivit Agerpres.

„De 30 de ani singura temă pe care noi o avem e să fie sau să nu fie PSD. Ne învârtim în jurul acestei probleme. Ce este PSD? Este un continuator al statului comunist care nu acceptă ca altcineva să aibă o opinie, care ar vrea să controleze mediul de afaceri, care ar vrea să controleze ONG-urile, care trăieşte într-un mod de comunicare în care una scriem şi una decidem noi în spate dintr-o mimare a statului democratic în care deciziile se iau în altă parte decât în locurile, în administraţia în care are trebui să fie luate şi care a făcut ca 5 milioane de oameni să prefere să trăiască în afara României şi foarte mulţi dintre ei nu pentru că nu ar fi avut mijloacele materiale să trăiască în România, ci pentru că pur şi simplu nu au mai suportat nedreptatea pentru ei şi pentru copiii lor”, a declarat, sâmbătă, Nicuşor Dan, în cadrul evenimentului „Renew Europe” despre viitorul României europene, organizat de REPER.

Potrivit edilului Capitalei, este necesară o alternativă la PSD în perspectiva alegerilor din 2024.

„Acesta fiind momentul în care ne aflăm, cu acelaşi partid, PSD, care conduce şi vrea să conducă în continuare Ronia, cred că este obligaţia fiecăruia dintre noi de a colabora şi a găsi o alternativă pentru ca în rândurile de alegeri care vor veni (…) să nu mai avem PSD la putere după 2024”, a spus Nicuşor Dan.

Acesta a punctat că au existat „greşeli” în 2016, dar a amintit şi de momentul 2020 când politicienii „au dovedit maturitate” venind cu candidaţi unici împotriva PSD la Bucureşti.

„Fiecare dintre noi am făcut greşeli. De exemplu, în 2016 avem o responsabilitate pentru faptul că am avut Firea primar la Bucureşti, Dragnea – prim-ministru, chiar dacă nu a fost prim-ministru. Am avut în 2020 la Bucureşti o experienţă în care politicienii au dovedit maturitate când au reuşit (…) să vină cu candidaţi unici împotriva PSD la primăriile din Bucureşti. Avem energia, avem determinarea şi cred că avem înţelepciunea să construim acele înţelegeri politice pentru ca 2024 să fie fără PSD”, a conchis Nicuşor Dan.