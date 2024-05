Nicuşor Dan anunță că Primăria ar putea semna contractul pentru continuarea lucrărilor la Patinoarul ‘Flamaropol’ în iulie

Primăria Generală ar putea semna contractul pentru continuarea lucrărilor la Patinoarul „Mihai Flamaropol” în iulie a afirmat, sâmbătă, primarul Capitalei, Nicuşor Dan, conform Agerpres.

El a participat, în Parcul Herăstrău, la evenimentul „Întreabă-mă orice!”, organizat de REPER Bucureşti.

„Patinoarul ‘Flamaropol’ s-a demolat în 2015. S-a început prin 2017 (reconstrucţia – n.r.) şi s-a oprit în 2019. Şi pentru că a stat în ploaie şi au trecut nişte ani, în 2022, când în sfârşit am avut banii, nu puteam să continuăm proiectul fără să facem o expertiză, ca să vedem dacă structura aia ţine sau nu. Ăsta a fost pasul obligatoriu legal. Din fericire, structura de beton ţine, dar structura de metal de deasupra nu ţine şi trebuie înlocuită. Asta a spus expertiza. După ce am terminat expertiza, în baza a ce ne-a spus expertiza, am scos în achiziţie publică proiectare şi execuţie – continuare lucrări. S-au depus patru oferte, acum o lună şi jumătate-două. Probabil că mai durează cam o lună şi jumătate până când o să semnăm contractul pentru continuarea lucrărilor”, a explicat edilul.

Alături de Nicuşor Dan, la întâlnirea cu cetăţenii au fost Ana Ciceală – candidată independentă susţinută de REPER la Primăria Sectorului 3, Cătălin Teniţă – copreşedinte REPER Bucureşti şi Iulian Hatmanu – candidatul REPER la Primăria Sectorului 1.