Nicolae Țîbrigan: Discursul extremist și cel de propagandă, inclusiv cel de propagandă rusă, au marele avantaj că poate fi inconsecvent

Uneori, cu cât minciuna e mai sfruntată, cu atât îți dai seama că prinde mai bine în societate. Asta spune sociologul Nicolae Țîbrigan, cercetător științific la Academia Română, în contextul mesajelor extremiste la care suntem supuși în ultima perioadă.

”Discursul extremist și cel de propagandă, inclusiv cel de propagandă rusă au marele avantaj că poate fi inconsecvent și uneori pot apela la minciuni sfruntate. Adică uneori cu cât minciuna e mai sfruntată îți dai seama că prinde mai bine în societate și am văzut politicieni în perioada pandemiei care spuneau una, după câteva zile reveneau, spuneau că vaccinul este rău, după care spuneau că da, m-am vaccinat, după care spunea că noi nu suntem împotriva vaccinului, suntem împotriva măsurilor în general. Am văzut că acest discurs a prins”, spune Nicolae Țîbrigan.

Precizarea a fost făcută în cadrul dezbaterii ”Alegeri cruciale pentru UE: care sunt mizele și cum pot fi contracarate tendințele anti-europene”. Evenimentul face parte din proiectul co-finanțat de Uniunea Europeană (Parlamentul European prin DG Communication): „EuroVOT: learning from the crises, shaping the future”.