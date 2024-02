Nicolae Țîbrigan: Twitter, Google și Meta sunt rețelele de socializare cele mai opace în relația cu echipele de fact-check / ”Pe ultimul loc e TikTok, cred vor să cam sufle în iaurt”

Sociologul Nicolae Țîbrigan, cercetător științific la Academia Română, susține în contextul alegerilor pentru Parlamentul European că echipele de fact-checking (specialiștii care verifică aducând probe că o anumită afirmație e falsă) interacționează foarte greu, în ultima perioadă, cu rețelele de socializare.

Întrebat în cadrul dezbaterii G4Media ”Alegeri cruciale pentru UE: care sunt mizele și cum pot fi contracarate tendințele anti-europene”, în ce măsură rețelele de socializare vor fi în măsură să limiteze efectul măsurilor de propagandă, sociologul a precizat că dintre toate rețelele de socializare, Tik Tok pare acum cea mai receptivă în a controla conținutul.

”Ar trebui să luăm în calcul influența în creștere a rețelelor de socializare. Va fi un prim test al Digital Service Act (n. r. un regulament în legislația UE care actualizează Directiva privind comerțul electronic din 2000 în ceea ce privește conținutul ilegal, publicitatea transparentă și dezinformarea), în ce măsuri rețele de socializare vor fi în măsură să limiteze propagarea mesajelor de propagandă.

Aceste alegeri nu se desfășoară într-o singură limbă, iar marile companii de rețele de socializare au cam dat afară echipe de moderare, de fact-check, ele se bazează pe un model de câștig, vor să câștige mai mulți bani. Nu colaborează cu cercetători independenți.

Care sunt rețelele de socializare cele mai opace? De principiu sunt Twitter, Google, Meta. Pe ultimul loc e TikTok, cred vor să cam sufle în iaurt, pe lângă Comisia Europeană. Au angajat cam 6.000 de verificatori în toată Europa, pentru a stopa. Să vedem ce rezultate vor avea, sunt sceptic”, a declarat Țîbrigan.

