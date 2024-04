Nicolae Ciucă: Candidatul Cătălin Cîrstoiu va veni cu planul pentru Bucuresti, cu acea fişă de tratament

Preşedintele PNL Nicolae Ciucă a afirmat că medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul coaliţiei la Primăria Capitalei, „va veni cu planul pentru Bucuresti, cu acea fişă de tratament".

„Domnul Cîrstoiu va veni cu planul pentru Bucuresti, cu acea fişă de tratament. Ne-am propus şi am făcut această alianţă pentru a avea aderenta pe întreg lanţul, primariile de sector, consiliile de sector, primaria generala, Consiliul General. De fiecare data când am mers la o filială, am avut trei subiecte în structura discursului, acela de a da încredere, încrederea exista la PNL Bucureşti, motivare, motivare exista când vorbim de echipele care conduc şi faptele pe care le-aţi realizat”, a afirmat Nicolae Ciucă,miercuri, la Comitetul de Coordonare al filialei PNL Bucureşti.

„Trebuie să nu uităm că un truditor la Primărie a fost şi va fi Sebastian Bujduveanu”, a continuat el.

„Un alt punct este acela de a va aduce sprijinul meu pentru ceea ce urmează să faceţi. Întreaga echipa PNL este la dispoziţia dumneavoastră. Suntem oameni cât se poate de normali. Trebuie sa explicaţi tuturor care sunt realizarile noastre, care este istoria nostra dar m,ai males care este viitorul. Am totală încredere în forţa de mobilizare, în energia filialei din Capitală. Sunt convins că vom câştiga. Vă doresc mult succes. Să ne vedem cu bine din uşă în uşă la oameni, pentru că ei sunt mai importanti decat noi”, a conchis Ciucă.