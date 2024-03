Nicio navă de croazieră nu va mai acosta anul acesta în Tulcea, de frica războiului / Înainte de pandemie și război erau peste 250 de acostări pe an / ”Din Brăila, i-am transportat cu autocarele la Tulcea”

Operatorii navelor de croazieră fluvială au găsit soluţii alternative pentru turiştii străini care ajung în România şi vor să vadă Delta Dunării, însă deocamdată niciun armator nu a stabilit vreo acostare în porturile tulcene, din cauza proximităţii cu războiul declanşat de Rusia în Ucraina, anunță agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

În anii premergători pandemiei, în luna martie, operatorii turistici făceau public numărul navelor de croazieră fluvială care urmau să acosteze în porturile din judeţ, cel puţin 250 pe an, însă pandemia şi războiul din Ucraina i-au obligat să găsească soluţii alternative, iar anul acesta nicio navă nu mai acostează în judeţ, potrivit datelor furnizate de turoperatorii tulceni.

„Aş prefera să fim rezervaţi în a face o estimare cu privire la numărul de acostări (din porturile tulcene, n.red.). Ce pot să vă spun este că au fost armatori care şi-au manifestat interesul de a naviga către porturile din Delta Dunării, Tulcea, Sfântu Gheorghe sau Sulina”, a declarat managerul societăţii care operează navele de croazieră fluvială, Leontin Şerbănescu.

Numărul navelor de croazieră fluvială care au acostat anul trecut în judeţ a fost de cel puţin cinci ori mai mic decât cel din anii anteriori pandemiei şi războiului din Ucraina.

„În primăvara anului trecut, am avut un început bun, 40-50 de acostări (în porturile tulcene, n.red.), după care în urma dronelor care au căzut în porturile ucrainene, armatorii navelor de pasageri au decis să nu mai navige spre Tulcea şi atunci am folosit varianta acostării la Brăila ca cea mai bună soluţie pentru ca turiştii străini să viziteze Delta. Din Brăila, i-am transportat cu autocarele la Tulcea, unde s-au îmbarcat şi au efectuat programul turistic clasic”, a explicat managerul Leontin Şerbănescu.

Anul trecut, firma a folosit şi portul Feteşti pentru acostarea navelor de croazieră fluvială, astfel încât cele 250 de nave care ar fi urmat să se oprească în porturile tulcene s-au împărţit între cele două zone din amonte.

„Nu este o schimbare majoră care să ne ducă la concluzia că s-au înregistrat pierderi. Industria a găsit o soluţie în aşa fel încât programele planificate să se desfăşoare în condiţii speciale. Nu vorbim de pierderi, pentru că numărul de acostări este în continuare comparabil cu cel din 2017, 2018, 2019, înainte de război şi de pandemie”, a mai spus Leontin Şerbănescu.

El a apreciat lucrările derulate în ultimii ani în Portul Tulcea şi a precizat că primii turişti de pe navele de croazieră fluvială vor ajunge la Tulcea pe data de 9 aprilie pentru a vizita Delta, după ce nava se va opri în Portul Constanţa.

Primele nave de croazieră fluvială care aveau la bord turişti din Occident au ajuns în Delta Dunării la începutul anilor 2000. În baza solicitărilor primite din partea turiştilor străini, agenţii economici tulceni le oferă acestora plimbări în Delta Dunării, în timpul cărora pot gusta mâncărurile tradiţionale sau pot vedea spectacole folclorice susţinute de ansambluri din judeţ. În oferta turiştilor de pe navele de croazieră se află şi excursiile la Mănăstirile Saon, Celic-Dere şi Cocoşu, la Basilica Paleocreştină din Niculiţel, precum şi vizite la muzeele de artă din municipiu.

În anul 2017, numărul navelor de croazieră care au acostat în porturile din judeţ a fost de circa 325, potrivit datelor oficiale.