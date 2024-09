Nemții se pregătesc de Oktoberfest: Mai multă securitate, fără „iarbă”, dar cu tradiţionalele halbe uriaşe

Tradiţionala sărbătoare Oktoberfest se deschide sâmbătă la Munchen, cu iubitorii berii pregătiţi să sprinteze spre corturile cu bere pentru primele lor halbe în ceea ce este considerat a fi cea mai mare sărbătoare populară din lume, transmite vineri DPA, transmite Agerpres.

Însă petrecerea din acest an este organizată la scurt timp după un atac mortal cu cuţitul de la un festival din oraşul Solingen (vest), aşa că securitatea va fi strictă, menţionează DPA.

Ministrul de interne bavarez Joachim Herrmann a declarat că nu există ameninţări specifice la adresa celei de-a 189-a ediţii a celebrei sărbători a berii care va dura 2 săptămâni şi care anul trecut a atras peste 7 milioane de oameni. Cu toate acestea, autorităţile anunţă că sunt în stare de alertă ridicată.

Locaţia festivalului, denumită Wiesn, dispune de un concept sofisticat de securitate: verificări la porţile de acces, interzicerea bagajelor voluminoase, a cuţitelor şi recipientelor din sticlă, poliţie omniprezentă, bariere retractabile pentru trafic şi dispozitive din beton pentru a preveni atacurile cu autoturisme.

Pentru prima oară, vor fi folosite aleator peste 40 de detectoare de metale portabile în zona Wiesn, conform directorului festivalului, Clemens Baumgärtner.

Aproximativ 600 de ofiţeri de poliţie vor fi prezenţi în perimetrul festivalului, pe lângă cei 1.200 – 1.500 de stewarzi aduşi de municipalitate.

„Am făcut tot ce am putut”, a declarat primarul din Munchen, Dieter Reiter, care va deschide festivalul.

De asemenea, landul Bavaria a interzis prin lege fumatul de canabis la festivalurile populare şi pe terasele cu bere. Legea interzice fumarea canabisului în apropierea minorilor, ceea ce include şi festivalurile populare. Organizatorii Oktoberfest au recepţionat pozitiv această măsură, spunând că nu vor mai trebui să se implice în dispute cu clienţii care fumează canabis, susţine DPA.

Publicul va fi nemulţumit şi de creşterea preţului la bere. Anul acesta costul unui litru de bere a ajuns la 15 euro, dar în cadrul festivalului va varia între 13,6 şi 15,3 euro. Puţină consolare poate veni din faptul că berea Wiesen, ce este produsă conform unor reţete secrete, conţine mai mult alcool decât o bere obişnuită – în jur de 6%.

Până acum preţul piperat al berii nu i-a alungat pe petrecăreţi: conform statisticilor municipalităţii din Munchen, anul trecut s-au consumat peste 7,4 milioane de litri de bere. Cei care, după prea mult alcool, vor simţi că au nevoie de hidratare, vor putea bea gratuit apă de la ţâşnitorile amenajate, la fel ca anul trecut. Cei mai pretenţioşi, care vor dori apă îmbuteliată, vor scoate din buzunar aproximativ 10 euro pentru 1 litru.

Au crescut şi preţurile la mâncărurile servite în incinta festivalului. Unul dintre motive este creşterea TVA-ului pentru mâncarea din restaurante (de la 7% la 19% în luna ianuarie). Anterior fusese scăzut în contextul pandemiei covid.

„Trebuie să presupunem o creştere de 15%, din care 12% după modificarea TVA la nivelul dinaintea pandemiei şi 3% din creşterea generală a preţurilor”, a comentat co-organizatorul Christian Schottenhamel. El a arătat spre guvernul federal precizând că politicienii şi-au încălcat promisiunile că vor menţine un TVA de 7% pentru mâncare.

Accesul în corturile cu bere se face în principal prin rezervarea locurilor dar cei mai sprinteni pot alerga să prindă puţinele locuri rămase nerezervate sâmbătă dimineaţa, la deschidere. Cei care dispun de rezervare dar din diferite motive nu mai pot sau nu mai doresc să vină la Oktoberfest, îşi pot vinde locurile rezervate.

Cei care nu ştiu cu ce să se îmbrace pentru eveniment pot opta pentru „uniforma” tradiţională a Oktoberfest: „dirndl” pentru doamne şi domnişoare şi respectiv „lederhosen” pentru domni. Axel Munz, directorul executiv al lanţului de magazine de costume tradiţionale Angermaier, susţine că anul acesta se poartă „dirndl”-urile în culorile „mov la modă, mentă deschisă şi salvie, albastru regal, roşu intens, verde-pin şi negru elegant”. Pentru bărbaţi, „pantaloni scurţi din piele de căprioară sau capră sălbatică, croiţi de mână şi cu broderii elaborate, care le conferă un look vintage”.

Iar pentru cei care nu pot ajunge la Munchen, Wiesn este acum disponibil şi în format digital: jocul în realitatea virtuală „Oktoberfest – The Official Game”, realizat de studiourile K5 Factory din Munchen, va fi lansat la începutul festivalului, iar amatorii vor putea vizita atracţiile festivalului sub formă de avataruri, folosind ochelari de realitate virtuală. În cazul lor consumul de canabis este opţional, mai notează DPA.