Muraru (PNL): Crin Antonescu, categoric variantă de prezidenţiabil, este cel mai îndrăgit, legitim, fost preşedinte al PNL

Deputatul PNL Alexandru Muraru a declarat, vineri, că cei de la PNL au acceptat că partidul cu cel mai mare număr de voturi şi de mandate are atributul de a face o nominalizare de premier, dar că nu s-au discutat nume în cadrul coaliţiei. El a mai spus despre Crin Antonescu că este categoric o variantă de prezidenţiabil, fiind cel mai îndrăgit, legitim, fost preşedinte al PNL, transmite News.ro.

”Preocuparea numărul unu este aceea de a forma această coaliţie şi au fost tatonări, au fost discuţii. (..) Noi am avut o şedinţă, ieri, în care s-a vorbit despre chestiunile economice, despre un posibil calendar al acestor negocieri şi de urgenţa învestirii Guvernului până la 31 ianuarie”, a declarat Alexandru Muraru la Parlament.

Despre anunţul lui Marcel Ciolacu de a se retrage de la masa negocierilor pentru formarea guvernului, Aexandru Muraru a spus că a fost ”un anunţ total neaşteptat”.

”Înţeleg că nici colegii care erau în echipele de negociere n-au ştiut de acest anunţ, nici cei din teritoriu. Mă refer la colegii social-democraţi, primari, preşedinţii de organizaţii, şi cred că această tensiune este pe cale să scadă şi astăzi să fie reluată negocierile”, a compleatt Muraru.

El a arătat că ”PNL a fost în aceste negocieri factorul de echilibru”.

”Nici nu ne-am retras, nici nu am pus condiţii”, a subliniat Muraru, adăugând că nu s-a discutat despre funcţii ci doar despre programul de guvernare.

Despre nemulţumirile lui Marcel Ciolacu, Muraru a arătat că au fost unele declaraţii scoase din context.

Despre propunerea de premier a coaliţiei şi dacă Marcel Ciolacu este o variantă de premier, Alexandru Muraru a arătat că nu s-a discutat despre persoane în cadrul negocierilor.

”Nu s-a discutat despre persoane şi noi am acceptat acest lucru, că partidul care are cel mai mare număr de voturi şi cel mai mare număr de mandate are acest atribut de a face o nominalizare pentru funcţia de prim-ministru. Nu am discutat despre niciun nume”, a arătat deputatul PNL.

Întrebat dacă s-a discutat despre Crin Antonescu ca şi posibilă propunere de candidat unic la prezidenţiale din partea coaliţiei PSD-PNL, Alexandru Muraru a spus că fostul preşedinte al PNL este, în mod categoric, o variantă.

”Categoric, este un nume foarte important în PNL. Este, probabil, preşedintele care a condus cel mai mult Partidul Naţional Liberal, dacă nu mă înşel, în ultimii 20 de ani şi este cel mai îndrăgit, legitim, fost preşedinte al PNL, activ în această viaţă politică a partidelor”, a spus Muraru, arătând că nu s-au făcut propuneri în cadrul coaliţiei privind prezidenţiabilul.