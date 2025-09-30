MozaiQ organizează marș de protest la București: „Tradiția noastră e iubirea” / Principalele revendicări: parteneriat civil și procedură demnă pentru persoanele trans
Asociația MozaiQ, organizație comunitară LGBTI, anunță organizarea unui marș de protest duminică, 5 octombrie, la București, sub sloganul „Tradiția noastră e iubirea”. Evenimentul va începe la ora 14:00 în Piața Universității și se va încheia în Piața Constituției, unde vor fi susținute discursuri publice.
Participanții cer adoptarea unei legislații privind parteneriatul civil pentru toate cuplurile, gay și heterosexuale, precum și stabilirea unei proceduri clare și previzibile de tranziție legală pentru persoanele transgender.
România se află printre ultimele cinci state din Uniunea Europeană care nu recunosc în niciun fel cuplurile gay. Țara a fost deja condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și de CEDO pentru lipsa recunoașterii legale a acestor cupluri și a identității persoanelor trans.
„Nu cerem privilegii, ci dreptul firesc de a fi recunoscuți și protejați la fel ca oricare alt cetățean. Iubim la fel. Iubirea dintre doi oameni este la fel de demnă și importantă, indiferent cine sunt aceștia”, a declarat Vlad Viski, președintele MozaiQ.
Organizația subliniază că proiectele legislative privind parteneriatele civile sunt blocate de ani de zile în Parlament, în timp ce Constituția și deciziile Curții Constituționale ar obliga statul român să recunoască aceste drepturi.
MozaiQ atrage atenția și asupra dificultăților cu care se confruntă persoanele trans în România, unde procedura de schimbare a actelor depinde de decizia arbitrară a judecătorilor, în lipsa unei reglementări clare.
