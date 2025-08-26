Mongolia a emis o avertizare de ciumă bubonică după ce poliţia a confiscat 22 de marmote moarte / Ciuma bubonică este o boală bacteriană răspândită prin purici care trăiesc pe rozătoare sălbatice

Departamentul de poliţie responsabil cu protecţia mediului din Mongolia a emis marţi o alertă de ciumă bubonică, pe fondul temerilor legate de răspândirea acestei boli în Ulan Bator, informează Xinhua, transmite Agerpres.

Avertismentul a fost lansat după ce, săptămâna trecută, poliţia a descoperit şi confiscat 22 de marmote moarte dintr-un vehicul care se deplasa din provinciile vestice spre capitala Ulan Bator.

În prezent, autorităţile competente, inclusiv ofiţeri de poliţie şi inspectori, lucrează 24 de ore din 24 la toate punctele de control de la periferia capitalei Mongoliei pentru a preveni răspândirea ciumei bubonice.

Un total de 137 de soum-uri (subdiviziuni administrative) din 17 provincii ale Mongoliei sunt în prezent considerate zone cu risc de ciumă bubonică, potrivit Centrului Naţional pentru Boli Zoonotice al ţării.

Ciuma bubonică este o boală bacteriană răspândită prin purici care trăiesc pe rozătoare sălbatice, precum marmotele, şi poate ucide un adult în mai puţin de 24 de ore dacă nu este tratată la timp, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).