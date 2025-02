Mogulul tehnologiei Elon Musk nu reușește să reducă cheltuielile americane – analiză The Economist / De la preluarea mandatului de către Donald Trump, cheltuielile federale au crescut

Afirmațiile lui Elon Musk privind reducerea cheltuielilor guvernamentale prin intermediul Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) nu sunt susținute de date oficiale, în ciuda declarațiilor sale îndrăznețe referitoare la descoperirea fraudelor și eliminarea contractelor risipitoare, transmite The Economist.

Susținătorii săi îl văd ca pe un salvator financiar, însă datele Trezoreriei sugerează contrariul. De la preluarea mandatului de către Donald Trump, cheltuielile federale au crescut, ajungând la o medie de 30 de miliarde de dolari pe zi, față de 26 de miliarde de dolari în aceeași perioadă sub Joe Biden. În special, cheltuielile au crescut de când Musk a declarat, pe 28 ianuarie, că DOGE economisește 1 miliard de dolari pe zi pentru guvern.

Miliardarul încearcă să aplice în guvernul federal aceleași metode pe care le-a folosit în companiile sale din domeniile tehnologic sau auto, printre care se numără reducerea personalului și eliminarea unor departamente. De exemplu, Tesla a închis în trecut departamentul său de marketing și comunicare, iar la X a fost concediată aproximativ 80% din forța de muncă.

Constrângerile bugetare structurale subminează ambițiile lui Musk. Se estimează că guvernul SUA va cheltui 7.000 de miliarde de dolari în acest an, dintre care aproape două treimi sunt destinate cheltuielilor obligatorii, cum ar fi asigurările sociale și asistența medicală. Peste 10% sunt alocate plății dobânzilor, lăsând doar un sfert pentru cheltuieli discreționare, dintre care jumătate sunt destinate apărării – un sector pe care republicanii doresc să îl extindă. Astfel, impactul DOGE este limitat la doar o fracțiune din cheltuielile federale.

Musk afirmă că eradicarea fraudei ar putea genera economii uriașe. În timp ce organismele de supraveghere guvernamentală estimează pierderile cauzate de fraudă între 233 și 521 de miliarde de dolari pe an, eliminarea tuturor fraudelor – o performanță puțin probabilă – ar fi încă departe de economiile de 2.000 de miliarde de dolari promise de Musk. În plus, reducerile realizate de DOGE par a fi dispersate și determinate politic, vizând în principal inițiative defavorizate de Trump, cum ar fi programele de diversitate și incluziune, care reprezintă o parte infimă din cheltuielile federale, mai scrie The Economist. Economiile DOGE anunțate oficial totalizează 7 miliarde de dolari, sau 45 de miliarde de dolari pe an dacă se include închiderea USAID – doar 0,6% din totalul cheltuielilor federale.