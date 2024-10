Mircea Geoană, atacuri la adresa lui Marcel Ciolacu pe tema afacerilor nepotului: Face afaceri cu statul de 20 milioane de euro, deși are profit 13 lei / Cum susține că a intrat în Ministerul de Externe prin concurs la două luni după Revoluție

Mircea Geoană, candidat independent la prezidențiale, a lansat marți într-o emisiune la Antena 3 un atac la adresa lui Marcel Ciolacu, candidatul PSD. El a amintit de afacerile cu statul ale lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului. ”Face afaceri cu statul de 20 milioane de euro din PNRR, deși are profit 13 lei”, a spus el, cu referire la faptul că două firme ale lui Mihai Ciolacu au primit finanțare din PNRR fără să aibă vreo activitate, după cum a scris Economedia.

În emisiunea de la A3 au fost prezenți fiul și fiica lui Geoană, precum și soția sa.

Întrebat despre întâlnirea cu Marcel Ciolacu de la ziua lui Marius Tucă, Geoană a spus că ”a fost o întâlnire accidentală cu Ciolacu, adevărat bătălie se duce aici”.

Întrebat cum a ajuns să lucreze la Ministerul de Externe în 1990, deși era inginer, el a spus: ”Pentru că nu mă mulțumesc niciodată cu ceea ce știu. În 1988 am intrat al 3-lea la Drept, iar când în martie 1990 s-a deschis primul concurs la Ministerul de Externe, am dat concurs. Când reporterul a spus că MAE a anunțat că Geoană nu a dat concurs, Geoană a spus că a dat concurs în februarie 1990. ”Îmi amintesc interviurile cu MAE, eram printre primii care au intrat în MAE. Sub nici o formă nu m-a ajutat tatăl meu. Am intrat pe treapta cea mai de jos, am urcat treaptă cu treaptă”.

Întrebat în ce a constat concursul la MAE, Geoană a spus că ”au fost discuții cu cei de acolo”.

”Nu vreau să anticipez ce se va întâmpla în PSD dacă Marcel Ciolacu pierde și în PNL dacă Ciucă pierde. Voi discuta cu conducerile partidelor de la acel moment”, a spus Geoană când a fost întrebat dacă l-ar propune pe Marcel Ciolacu premier.

O altă întrebare a vizat îndoielile diplomaților americani față de Geoană, ilustrate print telegramele Wikileaks care exprimau îngrijorarea că oligarhii ruși l-ar putea împinge să sprijiniți conducta rusă South Stream. ”Sunt datele unui om politic onest?”, a fost întrebat Geoană. El a răspuns: ”Am lucrat 5 ani la vârful NATO. Dacă cineva crede că o funcție atât de importantă poate fi oferită fără o verificare amănunțită nu înțelege. Acuzațiile au fost făcute de oameni care nu le-au putut dovedi”.

Întrebat dacă susține că fostul ambasador SUA Mark Gitenstein era prost informat, Geoană a spus: ”Poate că ambasadorului Gitenstein îi turna cineva ceva în ureche”. Mark Gitenstein este acum ambasadorul SUA în Uniunea Europeană.

Elena Lasconi (USR) i-a transmis lui Geoană următoarea întrebare: ”De ce v-ați întâlnit recent cu Tal Hanan? Un individ care coordonează o echipă mare de hackeri și ferme de troli, care a manipulat alegeri în 30 de țări”.

Geoană a răspuns: ”Zău că îmi era simpatică dna Lasconi. Nu știu cine e domnul acesta. Eu cred că cine o sfătuiește, o sfătuiește greșit. Dacă a existat o întâlnire cu acest om, nu știu cine e și ce firmă e. Nu l-am întâlnit niciodată. E narcotrafic? Cred că cineva i-a vândut o informație falsă și a mușcat din nadă cu multă voluptate. Dacă ar arăta o probă, o dovadă, m-aș uita la ea. Nu l-am cunoscut niciodată. Dacă există o fotografie, e foarte posibil să fie cu altcineva. M-am gândit că în viața mea am avut întâlniri în Israel cu oameni care fac consultanță pentru Netanyahu sau pentru președintele Herzog. Nu e absolut nimic adevărat în această situație. Miroase a Petrov (referire la Traian Băsescu – n.red.)”.

Întrebat dacă a promis ceva pentru donațiile primite în campania sa, Geoană a spus: ”Niciodată, nimic”.

Întrebat dacă are vreun schelet în dulap, Geoană a spus: ”La cât au zguduit ăștia, ce să mai rămână?”

Întrebat de ce să-l creadă alegătorii că nu mai are legături cu Marian Vanghelie sau Cătălin Voicu, Geoană a spus: ”De 8 ani nu mai am nici o legătură cu acești oameni. Dacă am făcut greșeli în trecut, am învățat ceva din ele”.

Întrebat dacă cumnatul său Ionuț Costea ar trebui adus în România să își ispășească pedeapsa cu închisoarea, Geoană a spus: ”Da, nu trebuie nici o clemență”. ”Nu am nici o legătură cu el, am întrerupt orice legătură, nu știu unde e”, a spus el.

Întrebat dacă îl va grația în caz că ajunge președinte, Mircea Geoană a spus că nu.

În curs de actualizare