Mircea Cărtărescu, distins cu premiul literar The Dublin Literary Award: Sunt recunoscător tuturor celor care-au contribuit la această decizie

Pentru prima dată, The International Dublin Literary Award, unul dintre cele mai valoroase premii literare din lume, ajunge în România. Scriitorul Mircea Cărtărescu este câștigătorul din acest an al prestigiosului premiu literar european, cu romanul Solenoid, bestseller al Editurii Humanitas.

„Sunt recunoscător tuturor celor care-au contribuit la această decizie”, a transmis Cărtărescu după obținerea premiului.

Ediția în limba engleză a romanului a apărut în traducerea lui Sean Cotter, la Deep Vellum Publishing, în toamna lui 2022, și a fost considerată una dintre cele mai bune cărți ale anului, bucurându-se de cronici elogioase în numeroase publicații importante precum The New York Times, The New Yorker, Publishers Weekly, The Financial Times, iar în aprile 2023 a câștigat Los Angeles Times Book Prize for Fiction.

Mircea Cărtărescu este primul autor român distins cu acest premiu, iar romanul Solenoid a fost singura traducere finalistă din acest an. Printre câștigătorii din anii precedenți s-au numărat Orhan Pamuk, Michel Houellebecq, Herta Müller, Javier Marías, Colm Tóibín și Jim Crace.

Publicat în 2015 la Humanitas și apărut în numeroase ediții, Solenoid a fost tradus până acum în spaniolă, catalană, suedeză, franceză, germană, slovacă, bulgară, croată, italiană, daneză, neerlandeză, engleză, norvegiană și maghiară.