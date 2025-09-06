Ministrul ungar de externe: În domeniul energiei, interesele României şi Ungariei se suprapun / Energia nucleară, o sursă ieftină, sigură și sustenabilă

Interesele Ungariei şi ale României în domeniul energiei sunt „deplin aliniate”, iar cele două ţări vor coopera mai strâns în viitor, a afirmat ministrul ungar de externe şi al comerţului, Peter Szijjarto, într-o postare sâmbătă pe Facebook, consemnează agenţia MTI.

După o discuţie telefonică cu ministrul român al energiei, Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Szijjarto a subliniat importanţa crescândă a cooperării între ţările vecine în contextul crizelor energetice cu care s-a confruntat Europa în ultimii ani, transmite Agerpres.

„Ungaria şi România au avut întotdeauna o bună cooperare în domeniul energiei”, a apreciat ministrul ungar, adăugând că România este un partener „de o importanţă cheie” în asigurarea aprovizionării cu energie a Ungariei.

„Am fost pe deplin de acord că ambele ţări îşi pot oferi reciproc multă asistenţă în această situaţie, contribuind la asigurarea securităţii energetice a celeilalte”, a continuat Peter Szijjarto.

El a subliniat că atât Ungaria, cât şi România susţin energia nucleară şi au convenit să sprijine eforturile de a preveni o discriminare negativă faţă de energia nucleară în viitor. Şeful diplomaţiei ungare a argumentat în acest sens că energia nucleară oferă o sursă de electricitate „ieftină, sigură şi sustenabilă”.

Pe de altă parte, ministrul ungar a menţionat că Ungaria şi România îşi extind capacitatea de interconectare a reţelei lor de gaze, oferind astfel Ungariei acces la livrări sporite de gaz natural dinspre sud-est. De asemenea, a completat Szijjarto, capacitatea de interconectare a reţelelor electrice ale celor două ţări va creşte în curând.