Ministrul Transporturilor, despre explozia de pe şantierul Autostrăzii Moldovei: Eu cred că orice comentariu din partea mea, legat de o anchetă care e în curs, nu e binevenit. Nu s-au apucat să mute ţeava

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a precizat că are încredere deplină în instituţiile statului care anchetează explozia de pe şantierul Autostrăzii Moldovei (A7), din Vrancea, unde patru muncitori şi-au pierdut viaţa, iar alţi cinci au fost răniţi. Grindeanu a spus că nu au început lucrările de mutare a ţevii de gaz, relatează news.ro

Întrebat dacă îi este clar ce s-a întâmplat pe şentierul Autostrăţii Moldovei, în Vrancea, după explozia unei ţevi de gaz pe traseul şoselei de mare viteză, Grindeanu a precizat că există o anchetă în curs.

”Nu mie trebuie să îmi fie clar, există o anchetă în curs, a Procuraturii, ceea ce e foarte bine, ştiu că e şi ITM, ştiu că e şi acel institut de la Petroşani care are această specializare, are experţi. Eu cred că orice comentariu din partea mea, legat de o anchetă care e în curs, nu e binevenit. Am încredere totală şi faţă de cei de la Procuratură, şi faţă de cei de la ITM, în toate instituţiile statului că vor elucida acest caz. Am văzut în aceste 10 zile că unii s-au antepronunţat, unii au încercat să scoată vinovaţi înainte de a spune procurorii cine e vinovat. Constructorul nu l-am prea văzut să comenteze pe acest subiect. Nu e treaba mea să intru într-o dispută între compania care construieşte şi cealaltă care e proprietar. Din câte ştiu, s-a terminat ancheta la faţa locului”, a declarat Sorin Grindeanu, luni seară, la Digi24.

Întrebat dacă ţeava va fi mutată, ministrul Transporturilor a precizat că firme specializate vor face acest lucru. ”Bineînţeles. Acest lucru nu îl va face constructorul, ci firme specializate şi acreditate de către Transgaz”, a explicat Grindeanu. Întrebat dacă Transgaz întârzie lucrările de pe şantierul autostrăzii, Grindeanu a arătat că nu a început mutarea ţevii.

”Nu s-au apucat să mute ţeava. Nu acuz absolut nimic, e o anchetă în curs care va spune da, a greşit constructorul desemnat că a intrat pe acel perimetru şi nu trebuia să intre, sau va spune că ţeava a fost îngropată la mai puţin de un metru şi ceva cât scria în proiect, sau că a existat în acte o modernizare în 2019 şi poate au fost anumite scăpări. Nu sunt procuror. Am încredere totală că aceste lucruri vor fi cât se poate de bine explicate şi cine e vinovat, pentru că e o tragedie şi încă o dată vreau să trimit condoleanţe familiilor care au suferit o pierdere. Nimic nu justifică, nici dorinţa de a face foarte repede, de a avea infrastructură, autostrăzi sau căi ferate moderne, nu justifică pierderea de vieţi omeneşti. Eu am încredere în instituţiile statului”, a mai spus Grindeanu.

Autorităţile din Vrancea au activat, în 21 septembrie, Planul Roşu de Intervenţie, după ce un incendiu a cuprins o magistrală de gaz, pe şantierul Autostrăzii Moldova. Patru muncitori ai firmei care lucrează la construcţia autostrăzii au murit, iar alţi cinci au fost răniţi. Trei dintre răniţi au avut arsuri superficiale, fiind externaţi de la Spitalul Adjud.